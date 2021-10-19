غالباً ما يكتفي نجوم لهم ما لإلتون جون من تاريخ فني بالبقاء في برجهم العاجي، وبتكرار أنفسهم، لكنّ المغني البريطاني ليس من هذه الطينة، بل هو في بحث دائم عن التجدد، ومن وجوهه حرصه على أن يغني مع وجوه شابة بعيدة من عالمه الموسيقي، كيونغ ثاغ ونيكي ميناج وبلاك.

وأصبح إلتون جون في سن الرابعة والسبعين أول مغنٍ في العقود الستة الأخيرة يصل عدد أغنياته المنفردة التي تصدرت الترتيب البريطاني للأعمال العشرة الأكثر مبيعاً إلى ثلاث وثلاثين، آخرها "كولد هارت" التي أداها مع دوا ليبا.

إلا أن صاحب أغنية "روكت مان" لا يكلّ ولا يملّ، بل على العكس تماماً، إذ أصدر الجمعة ألبوماً جديداً بعنوان "ذي لوكداون سيشنز" القائم بالكامل على التعاون مع مغنين آخرين.

وبين هؤلاء مَن ينتمي إلى جيله، كستيفي ووندر وستيفي نيكس (من فرقة "فليتوود ماك")، لكنه تعاون أيضاً مع عدد من مغني ومغنيات الراب على غرار يونغ ثاغ وبلاك ونيكي ميناج والإلكترو إس جي لويس.

وقال النجم البريطاني خلال حوار في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت عبر تطبيق "زوم" مع صحافيين أجانب (قبل عملية جراحية في الورك أدت إلى تأجيل جولته الوداعية) "لقد تعلمت من الجميع. في سني، أعظم هدية على الإطلاق هي أن يواصل المرء التعلم من موسيقيين آخرين".

واضاف "إذا أقفلت عقلك وقلت إنك لا تستطيع تعلم المزيد ... تكون وصلت إلى النهاية (...). أنا متحمس للموسيقى أكثر من أي وقت مضى".

واقرّ السير إلتون بأنه دُهش من "الاساليب الحرة" الارتجالية لمغني الراب الذين عمل معهم خلال "جلسات الحجر" (وهي ترجمة لعنوان الألبوم "ذي لوكداون سيشنز") التي كانت تحصل أحياناً عبر "زوم".

وحضّ ملحّن "يور سونغ" شركاءه في الميكروفون على عدم التردد في أخذه إلى الأنواع التي يغنونها.