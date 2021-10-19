أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية إريكسون اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 8ر5 مليار كورون سويدي (674 مليون دولار) مقابل 6ر5 مليار كورون خلال الفترة نفسه من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد إلى 8ر8 مليار كورون مقابل 6ر8 مليار كورون خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه أشارت الشركة إلى تراجع نفقات إعادة الهيكلة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 8ر8 مليار كورون مقابل 9 مليارات كورونا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات إريكسون خلال الربع الثالث إلى 3ر56 مليار كورون مقابل 5ر57 مليار كورون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.