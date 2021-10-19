استقبل معرض "إكسبو 2020 دبي" 771 ألفاً و477 زائر من مختلف أنحاء العالم، منذ انطلاقه مطلع الشهر الجاري.

وأظهرت أحدث البيانات التي كشفت عنها إدارة المعرض أن نصف الزوار استخدموا تذاكر موسمية لزيارة المعرض وفعالياته العديدة، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف شخص زار موقع الحدث مرتين، بينما قام أكثر من 35 ألف شخص بثلاث زيارات.

وأوضحت البيانات أن زوار الحدث الدولي، الذي يضم أجنحة خاصة لـ192 دولة، ينتمون إلى 181 جنسية، لافتة إلى أن عدد الزيارات سجل نمواً أسبوعياً وصلت نسبته إلى نحو 12 في المئة، حيث سجلت الأيام العشرة الأولى لفعاليات المعرض 411 ألفاً و768 زيارة.

وذكر مكتب "إكسبو 2020 دبي" أن الأرقام التي تم الإعلان عنها، تشمل الزوار الذين اشتروا تذاكر لحضور المعرض، ولا تشمل ممثلي الجهات الدولية المشاركة أو وفودهم أو ضيوفهم، كما لا تتضمن موظفي "إكسبو" أو الشركاء أو المدعوين من الجهات الرسمية.

وقالت شونا ماكجي نائب رئيس الاتصال في "إكسبو 2020 دبي"، إن "زوار المعرض الدولي في ازدياد من مختلف أنحاء العالم، وهذا إنجاز رائع حقاً بالنظر إلى أن العديد من البلدان لاتزال تفرض قيوداً على السفر"، مضيفة: أن ذلك يعكس التنوع الكبير في برنامج المعرض والتغير المستمر لفعالياته، لافتة إلى الاهتمام من قبل الزوار بمبيعات التذاكر الموسمية والتذاكر متعددة الدخول.

وأضافت ماكجي: "الزيادة المتواصلة في أعداد الزيارات تعكس تنوع الأنشطة، خصوصاً العائلات، للتعرف على الأجنحة والبرامج والعروض التي تتيحها لهم لاستكشاف المعرض، إلى جانب فعاليات الأعمال مثل المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، فضلاً عن فعاليات الاحتفالات الخاصة بالأيام الوطنية للدول المشاركة في المعرض".

واختتمت ماكجي تصريحاتها قائلة إن موقع إكسبو الافتراضي شهد 3ر9 ملايين زيارة، ما يعكس الاهتمام بمتابعة الحدث الدولي من جميع الجوانب.

وتستمر فعاليات "إكسبو 2020 دبي" حتى 31 آذار/مارس المقبل وتحفل بالثقافة والابتكار والترفيه.