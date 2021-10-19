أظهرت بيانات نشرتها إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات البلاد في الربع الثالث.

وزادت الصادرات بنسبة 5ر1% في الربع الثالث، بعد ارتفاعها بنسبة 6ر0% في الربع الثاني.

وارتفعت الواردات بـ 1ر1% في الربع الثالث، وهو نفس معدل الارتفاع في الربع السابق.

وارتفع الفائض التجاري إلى 564ر12 مليار فرنك سويسري في الربع الثالث مقابل 593ر11 مليار فرنك في الربع السابق. وفي الربع الثالث من عام 2020 ، كان الفائض التجاري قد بلغ 614ر7 مليار فرنك.

وفي أيلول/سبتمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 4ر0% على أساس شهري، بعد أن ظلت دون تغيير في آب/أغسطس.

وتراجعت الواردات بنسبة 8ر0% على أساس شهري في أيلول/سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 8ر1% في الشهر السابق.

ووفقا لاتحاد صناعة الساعات السويسرية، فقد ارتفعت صادرات الساعات بنسبة 1ر3% على أساس سنوي في أيلول/سبتمبر.