رأت صحيفة إكسبريس البريطانية اليوم الثلاثاء أن نادي ليفربول بإمكانه توفير ملايين الجنيهات في سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة لكرة القدم مجانًا الصيف المقبل .

وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن فريق الريدز يجري حاليًا مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول، الذي ينتهي عقده البالغ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في يونيو 2023 ولم يتوصل النادي بعد إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة .

وأوضحت الصحيفة أن مطالب وكيل اللاعب المالية لتجديد العقد باتت مشكلة كبيرة لليفربول، الذي يريد الإبقاء على صلاح الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم، لكنه لا يريد تحطيم هيكل الأجور .

وأفادت بأنه يمكن لليفربول أن يتقدموا خطوة واحدة في المباراة من خلال الاستفادة من مشاكل برشلونة المالية للتعاقد مع ديمبيلي وعلى الرغم من أن مفاوضات صلاح هي الأولوية حاليًا لليفربول، إلا أنهم يراقبون أيضًا وضع ديمبيلي في برشلونة .

ديمبيلي غائب حاليًا بسبب الإصابة، لكن رئيس برشلونة جوان لابورتا ونائب الرئيس رافائيل يوستي لا يزالان يعملان بجد للاتفاق على شروط جديدة مع الفرنسي الذي سينتهي عقده في يونيو 2022 ، وبالتالي جذب انتباه ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس .

وإذا لم يتم الاتفاق على الشروط الجديدة قبل يناير، فسيكون ديمبيلي حرا في التحدث علنا ​​مع الأندية الأخرى وترتيب انتقال مجاني في نهاية الموسم.

وساهم ديمبيلي بـ30 هدفًا و 21 تمريرة حاسمة في 118 مباراة مع برشلونة منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند في أغسطس 2017 بقيمة 135.5 مليون جنيه إسترليني (147 مليون يورو).