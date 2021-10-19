أعلنت شركة الأغذية ومنتجات الألبان الفرنسية دانون اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8ر5% سنويا إلى 16ر6 مليار يورو مقابل 82ر5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة في أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 9ر4% إلى 5ر3 مليار يورو. في حين زادت المبيعات في باقي أنحاء العالم بنسبة 7% سنويا إلى 66ر2 مليار يورو.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل، حيث تتوقع عودة الأرباح إلى النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكرت دانون أنها تعتمد على زيادة الأسعار وإجراءات تحسين الكفاءة لتعويض ضغوط تسارع معدل التضخم في أسعار الحليب ومستلزمات التعبئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن دانون انضمت إلى شركات الأغذية ومنتجات الألبان المنافسة في توقع تسارع "واسع النطاق" للتضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج من حليب وتعبئة و نقل. وقالت دانون إن قطاع إنتاج بدائل الحليب النباتية، تضرر من اضطراب قطاع اللوجيستيات.