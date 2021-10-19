اجتمع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع زعماء السكان الأصليين وأعرب عن أسفه لعدم حضوره مراسم لتكريم ذكرى الأطفال الذين تم انتزاعهم من أسرهم كجزء من نظام المدارس الداخلية في البلاد.

وتعرض ترودو لانتقادات واسعة النطاق من قبل زعماء السكان الأصليين لاختياره قضاء عطلة على أحد الشواطئ في 30 أيلول/سبتمبر، وهو اليوم الذي احتفلت فيه كندا بيومها الوطني الأول للحقيقة والمصالحة.

وأعرب ترودو عن أسفه لاختيار السفر بدلا من حضور ذلك الحدث.

وقال ترودو في تصريحات أوردتها صحيفة "جلوبال نيوز": "لقد كان خطأ وأنا أفهم أن ذلك جعل هذا اليوم الصعب للغاية أكثر صعوبة".

ودعت جماعات السكان الأصليين الكندية إلى إجراء تحقيقات في جميع المدارس الداخلية السابقة في البلاد بعد اكتشاف مقبرة جماعية في أيار/مايو لـ 215 طفلا من السكان الأصليين في مدرسة كاملوبس الداخلية.

وفي حزيران/يونيو، عثر على مئات القبور الأخرى التي لا تحمل علامات في موقع آخر لمدرسة داخلية في جنوب كندا.