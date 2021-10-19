تبدأ حملة تلقيح ضدّ شلل الأطفال هي الأولى منذ ثلاث سنوات في أفغانستان في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بغية تطعيم ملايين الأطفال بحسب ما اعلنت الأمم المتحدة

وقالت يونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان إنهما "ترحبان بقرار قادة طالبان دعم استئناف التطعيم في أفغانستان".

وتشكّل هذه الخطوة تغييرًا جذريًا لدى حركة طالبان المعارضة بقوّة للتلقيح قبل إطاحتها بالحكومة الموالية للغرب في منتصف آب/أغسطس الماضي.

وستبدأ حملة التلقيح في 8 تشرين الثاني/نوفمبر بدعم من حكومة طالبان، بحسب المنظمتين التابعتين للأمم المتحدة.

وتبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم حيث لا يزال شلل الطفال متفشيًا، إلى جانب باكستان حيث الشكوك في التطعيم كثيرة ايضًا.

و"تعهّدت" حركة طالبان أن تسمح للنساء بالمشاركة في حملة التلقيح هذه، بحسب البيان.