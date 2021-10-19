أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان تأييده لإنهاء العمل بما يعرف بـ " الوضع الوبائي على المستوى الوطني" لعدوى فيروس كورونا.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة أن شبان أدلى بتصريحات على هذا النحو خلال مشاورات مع وزراء صحة الولايات

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مشاركين في المشاورات نقلوا عن شبان قوله إن معهد روبرت كوخ يصنف " الخطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بأنه معتدل" مشيرا إلى أن من الممكن انتهاء الوضع الوبائي كقاعدة استثنائية على المستوى الاتحادي وإنهاؤه في الخامس والعشرين من تشرين ثان/نوفمبر المقبل وذلك نظرا لمعدل التطعيم الحالي " وهكذا سيتم إنهاء الحالة الاستثنائية القائمة منذ الثامن والعشرين من آذار/مارس 2020 بعد نحو 19 شهرا".

كان البرلمان الألماني مدد هذا الوضع في نهاية آب/أغسطس الماضي لمدة ثلاثة شهور إذ أن هذا الوضع ينتهي تلقائيا في حال لم يتم تجديده من البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أن " الوضع الوبائي" يتيح بعد تأكيده من البرلمان أساسا قانونيا للولايات الألمانية لإصدار مراسيم تتعلق باتخاذ تدابير محددة لمجابهة الأزمة مثل الارتداء الإجباري للكمامة أو فرض قيود على الاختلاط أو قواعد للتباعد المكاني أو مراسيم تتعلق بشراء اللقاحات المضادة.