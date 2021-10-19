توفي الروائي وكاتب السيناريو الدنماركي أندرس بودلسن، حسبما أعلنت دار النشر الدنماركية جيلديندال

وذكرت ار النشر أن الكاتب توفي عن عمر 84 عاما.

كان بودلسن، الذي تعود أصوله إلى كوبنهاجن، يعد في الدنمارك من بين أكبر الشخصيات الأدبية في التاريخ الحديث. كما عمل صحفيا لعدة سنوات.

وكانت من بين رواياته التي ظهرت بترجمة إنجليزية "فكر في رقم" و"تجميد"، و"انظر في الحكم" و"عملية كوبرا". وتم تحويل بعض أعماله أيضا إلى أفلام.

وحصل على العديد من الجوائز في وطنه عن مؤلفاته، بما في ذلك جائزة النقاد الدنماركيين عام .1968