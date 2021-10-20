اليوسف: الحملة هي انطلاقة مشوار المليون ميل لزراعة أشجار السدر

الغانم: نعتز بدعم المبادرة الوطنية الهادفة لإثراء البيئة بشكل مستدام



انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانا منها بأهمية أن يكون للقطاع الخاص دور فاعل في المبادرات الوطنية، تقدم «صناعات الغانم» الدعم اللوجستي لحملة التخضير للموسم الزراعي 2021 /2022 التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في بداية أكتوبر الجاري، والتي ستستمر حتى نهاية شهر مارس 2022.



وتهدف الحملة التطوعية لتحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء الأخضر في البلاد من خلال التطوع بغرس أشجار السدر بدلا من النخيل في مختلف المحافظات.



هذا، وتسهم «صناعات الغانم» عن طريق تقديم الدعم اللوجستي من خلال «شركة واشنطونيا الزراعية» بالإضافة إلى سلسلة مقاهي «كوستا كوفي» العالمية التابعتين لها.



وفي تعليق له حول ذلك، أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف أن حملة التخضير هي انطلاقة مشوار المليون ميل لزراعة أشجار السدر في الكويت، مضيفا أن اختيار السدر جاء لكونها من النباتات التي تتحمل درجات الحرارة العالية، ولا تستهلك الكثير من المياه ولا تحتاج إلى صيانة دائمة، على عكس النخيل الذي يحتاج إلى رعاية كبيرة ومياه كثيرة.

كما أشاد الشيخ محمد اليوسف الصباح بالمشاركة الفاعلة لمؤسسات القطاع الخاص، لاسيما صناعات الغانم، من خلال الدعم اللوجستي والمعنوي لتحقيق أهداف هذه الحملة.



بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة صناعات الغانم قتيبة يوسف أحمد الغانم اعتزازه بدعم هذه الحملة، مشيرا إلى أهمية هذه المبادرة الوطنية الهادفة لإثراء البيئة بشكل مستدام، آملا باستمرار المجاميع التطوعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالمشاركة في هذه الحملة.



وأضاف: «لا يسعني إلا أن أعبر عن شديد فخري بكل المتطوعين الذين يشاركون في هذه الحملة الوطنية، واضعين بعين الاعتبار أهمية العطاء للمجتمع.

ومما لا شك فيه أن هذه الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعد مثالا مميزا لتضافر جهود المجاميع التطوعية والأفراد مع المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل معا من أجل الحفاظ على بيئة الكويت الغالية».