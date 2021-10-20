الشملان: مواصلة الاستثمار بقوة في التحول الرقمي والانفراد بطرح حلول مالية مبتكرة



تجاوز عدد العمليات المصرفية الإلكترونية التي نفذها عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، 113 مليون عملية مصرفية خلال فترة الـ 9 شهور من يناير الى سبتمبر من العام الحالي 2021، وبنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وشملت العمليات المصرفية الإلكترونية: فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد وطلب التمويل الشخصي باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء ودائع، وإضافة مستفيدين، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، وإجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وإنشاء خطط للتوفير، والسحب النقدي عبر البطاقة المدنية أو رقم الموبايل أو QR Code، وطلب بطاقات الدفع المسبق، بالإضافة الى العديد من الخدمات للبطاقات المصرفية المختلفة، ومتابعة الالتزامات التمويلية وعدد الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة KFH Pay وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الإلكترونية.



وأشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك» خالد الشملان، الى أن النمو في حجم استخدام عملاء «بيتك» لخدمات وحلول «بيتك» الرقمية عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، يؤكد كفاءة الخدمات والريادة في توفير الحلول المصرفية عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من انجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان داخل الكويت وخارجها.



وذكر أن «بيتك» يمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي التي قطع فيها أشواطا كبيرة عززت مكانته في صناعة الخدمات المالية الإسلامية على المستوى العالمي، مؤكدا أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، لاسيما عملاء الشباب من جيل الألفية الذي ولد خلال فترة نمو رقمي سريع الخطى، والمعروف أنه بارع بشكل خاص في استخدام منصات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.



واستعرض الشملان باقة من الخدمات التي يقدمها «بيتك» ومنها: خدمة طلب التمويل الشخصي وفتح حساب لعملاء جدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، وخدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung.



ولفت الى جهود «بيتك» في تعزيز الشراكة التكنولوجية مع شركات الـ Fintech بهدف تقديم خدمات رقمية نوعية لعملائه.



وأكد الشملان أهمية البرمجــيات التـــفاعلية، ومنصات الخدمة الذاتية مثل: أجهزة الـ XTM، وفروع KFH Go الذكية، مبينا أن فروع KFH Go البالغ عددها 10 فروع والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، تتيح للعملاء إجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية من دون طلب مسبق، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي من دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.



وقال إن «بيتك» يحرص على مع مواصلة الاستثمار بقوة في التكنولوجيا، والانفراد بطرح حلول مالية مبتكرة، مؤكدا أهمية المضي قدما في جهود أتمتة العمليات عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع شركات الـ Fintech، للبقاء في صدارة المنافسين وتحقيق تطلعات جميع شرائح العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية.