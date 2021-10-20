أحوِّل حبات الرمل الساكنة للوحات تبعث برسائل إنسانية وتعالج قضايا اجتماعية

أرجو أن تحتضن الدولة المواهب الشابة وتوفِّر لهم الدعم والمراكز اللازمة لعمله م

أستخدم تكنيكاً خاصاً لإيهام الجمهور بتحريك الرسومات الفنية من خلال الموسيق ى

شح الأدوات اللازمة للرسم وغياب الدعم والتوجيه من أبرز التحديات التي واجهتني

الرسم بالرمل والضوء فن تشكيلي له طرقه وأدواته وأسعى إلى تقديم دورات تدريبية فيه



دعاء خطاب

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بلمسات سحرية هادئة، يحول الشاب الكويتي الموهوب سليمان العنزي حبات الرمل الساكنة إلى لوحات فنية متحركة، تبعث برسائل إنسانية وتعالج قضايا اجتماعية باستخدام الضوء والرمل والموسيقى، فهنا لا يمكنك أن تحمل اللوحة وتعود بها إلى منزلك، ولكن ستمنحك رؤية فنان يرسمها شعورا بالمتعة والجمال يفوق أي شعور آخر.



«الأنباء» التقت الفنان التشكيلي بعد مشاركته اللافتة باسم الكويت في معرض «اكسبو دبي 2020»، حيث أكد أن الرسم بالرمل والضوء فن تشكيلي، ولكن طريقته مغايرة لما هو متعارف عليه حتى في الأدوات المستخدمة من حيث اللوحات والألوان والفرش، موضحا الفرق بين الرسم على الرمل والرسم بالضوء.



وكشف العنزي عن مشاركته في «Arab’s Got talent» بدورته السابعة من خلال الرسم بالضوء، ونيته تقديم دورات تدريبية متخصصة وطموحاته والتحديات التي واجهها خلال مشواره، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، حدثنا عن نفسك ومتى اكتشفت موهبتك؟



٭ أنا فنان تشكيلي كويتي عمري 34 عاما، أعمل في وزارة الإعلام، أحب الرسم بالألوان واللوحات منذ الصغر، ولكن مرحلة التطور كانت تقريبا في عمر الـ 25، فبدأت آنذاك اكتشاف أشياء جديدة في هذه الفنون وحاولت اتقانها، والحمد لله استطعت فعل ذلك.



ورأيت فن الرسم بالرمل خارج الكويت، وأعجبتني الفكرة كثيرا، فأحببت أن أتقنه، والحمد لله نجحت في ذلك، وأصبحت أقدم عروضا، وأنتج فيديوهات وأنفذ دعايات للعديد من الشركات في مختلف المناسبات، وبعض الأوقات كانوا يطلبون مني تقديم عروض حية مع الموسيقى أمام الجمهور.



اشتهرت برسوماتك المميزة على الرمل حدثنا أكثر عن هذا الفن؟



٭ الرسم بالرمل فن تشكيلي، ولكن طريقته مختلفة عن المتعارف عليه، حتى الأدوات والألوان والفرش المستخدمة فيه أيضا مختلفة وفي الرسم بالرمل، نستخدم الرمل الناعم، وطاولة بها إضاءة داخلية، ويكون الرسم بالأيدي فقط، ونستطيع أن نقدم عروض رسم بالرمل تحمل رسائل وتعالج قضايا معينة أمام الجمهور.



الرسم بالضوء



كيف طورت رسوماتك من ثابتة إلى متحركة باستخدام الضوء والموسيقى؟



٭ الرسم بالرمل يختلف عن الرسم بالضوء، ولكن الفكرة نفسها، ولأن النوعين من الممكن أن نعبر من خلالهما عن شيء ما، وعرض قضية معينة، مثل التدخين والمخدرات وغيرهما، من الممكن أن نتحدث عنها من خلال الرسم، حتى جائحة كورونا تناولتها في رسمي بالرمل والضوء.



ونستطيع من خلال الرسم خلق القصص والربط، ولكن التكنيك يختلف في الرسم بالرمل عنه في الرسم بالضوء، ففي الأخير من الممكن أن يتم تحريك الرسم بحركات يراها الشخص مع الموسيقى، ويظهر له أن الرسمة تتحرك، والرسم بالرمل كذلك، نقوم بحركات بسيطة، توهم الشخص بأن الرسم يتحرك.



ما الأدوات المستخدمة في الرسم بالضوء والرمل؟



٭ بالنسبة للرسم على الرمل، أستخدم رملا ناعما من الصحراء، وفي حال لم يتوافر، أحصل عليه من أي مكان، وأقوم بتصفيته وتنقيته، أما الرسم بالضوء فله أدوات مختلفة ولوحات خاصة وهي ليست متوافرة، كما أنني أحصل عليها بصعوبة.



رسائل وقضايا



ما القضايا والرسائل التي تحرص على تقديمها من خلال رسوماتك؟



٭ دائما ما أتناول أحد الموضوعات أو القضايا الاجتماعية، وأقوم باختيار الفكرة وأرسمها وأجعلها تتحرك، وأنا أقوم بالرسم وتركيب الموسيقى وعملية المونتاج أيضا، في الوقت نفسه أمام الجمهور.



هل يستطيع أي شخص تعلم هذا الفن؟



٭ نعم يستطيع أي شخص التعلم إذا كان لديه إبداع وموهبة، فقط، وليس هناك عمر معين، وأنا أفضل أن من يبدأ في تعلم فن الرسم هم الأطفال، لأنهم يحبون اللعب بالرمل، والفكرة تعجبهم كثيرا، ومن الممكن أن يتقنوه في الكبر، وينطبق الأمر ذاته على الرسم بالضوء.



ألم تفكر في عمل دورات تدريبية متخصصة، وهل يدر لك هذا الفن دخلا؟



٭ تقديم الدورات أمر أرغب فيه وأطمح إليه، ولكن إن شاء الله مستقبلا، بعد عامين إلى ثلاثة لأنني أريد تهيئة نفسي لهذا الأمر، وأفكر فيما أستطيع أن أقدمه، وأرى أنه بإمكاني تعليم الصغار بطريقة أفضل.



ما أبرز التحديات التي تواجهك خاصة أنك تقدم نوعا غير شائع من الفنون؟



٭ بالطبع هناك صعوبات، على سبيل المثال، توفير الأدوات اللازمة للرسم بالرمل والضوء، يكون به صعوبة، خاصة أنه كما ذكرت فن ليس شائعا، ولم يكن هناك شخص يمدني بالمعلومات، فكنت أفعل كل شيء أبحث وأتعلم بنفسي، وأكثر ما كان يؤرقني عملية توفير الأدوات اللازمة للرسم، وعندما أتمكن من توفيرها، أبدأ في عمل بروفات، وأرى أدائي بالرسم، واسأل نفسي هل أنا أصلح للرسم أم لا؟، ولكن الحمد لله لدي عزيمة وإصرار وأحب مواجهة التحديات.



«إكسبو دبي»



كان لك موقف لافت في جناح الكويت بـ «إكسبو دبي» حين رسمت «مسبار الأمل»، وطلب منك المنظمون إعادة الرسم في البهو ليراه جميع الحضور، حدثنا عن مشاركتك وشعورك في ذلك اليوم.



٭ مشاركتي في معرض إكسبو دبي 2020، بدأت باتصال من وزارة الإعلام، وإبداء الرغبة بتواجدي، ووافقت وقمت بتقديم عروض رسم بالرمل والضوء.



وانبهرت بالتنظيم، لأن الجناح الكويتي كان راقيا وجميلا، وبه الكثير من المعلومات عن الكويت قديما لم أكن أعلم بها، وتميز بالعروض الخارجية، وحتى رسوماتي كان يتم عرضها على شاشة الجناح نفسه، ودعوني



أكثر من مرة لأقوم بالرسم «لايف» في الجناح الكويتي، والحمد لله رسمت بالضوء والرمل، ونالت الرسوم إعجاب زوار المعرض كثيرا، لدرجة أن القائمين على جناحنا كانوا يطلبونني يوميا.

وأيضا رسمت عن «مسبار الأمل» الإماراتي بالضوء وكانت الفكرة جديدة، وانبهر المشاركون من العروض التي أقدمها.



مسابقات ومشاركات



ما المسابقات الأخرى التي شاركت بها؟ وهل ترى أنك تحظى بالتقدير المستحق؟



٭ شاركت في العديد من العروض الخارجية، في السعودية وقطر ودبي ومعرض إكسبو دبي 2020، وسأشارك في برنامج «Arab’s Got talent» بموسمه السابع، فقد اتصلوا بي بالفعل وأبدوا رغبتهم في مشاركتي، وذلك بعد أن أرسلت لهم مقطع فيديو صغيرا عن الرسم بالرمل وأعجبهم، وبإذن الله أشرف الكويت بتمثيلي لها، وكان يفترض أن تكون المشاركة هذا الشهر لكنها تأجلت نظرا للظروف التي يمر بها لبنان.



ما طموحاتك وأمنياتك لنهضة هذا النوع من الفن في الكويت؟



٭ أتمنى أن تزيد الدولة دعمها للشباب، فأكثرهم مبدعون، ولكن للأسف لا يوجد اهتمام بهذه المواهب، وأطالب بوجود مركز يضم الفنانين والمبدعين الكويتيين، وهذا أقل شيء من الممكن دعم الشباب فيه، وأطمح لأن أصبح فنانا مشهورا ومعروفا لدى الجميع داخل الكويت وخارجها.