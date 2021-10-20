

يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أحدث التقنيات والخدمات المصرفية الرقمية سعيا منه لتلبية كافة احتياجات عملائه. ولذلك يركز البنك على التحديث المستمر لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وإضافة المزيد من الخدمات التي تمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.



وقد أضاف البنك في الآونة الأخيرة مجموعة من الخدمات المتميزة للبرنامج ومن أبرز تلك الخدمات، إمكانية تحويل المكافآت الطلابية عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع.



وفي إطار استراتيجية رقمنة المعاملات المصرفية الأساسية تم تمكين العملاء من التقدم بطلب للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية وكذلك لفتح حسابات مصرفية وودائع من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل كما يمكن للعملاء تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم إلكترونيا باستخدام البرنامج.



ولتمكين العملاء من إدارة حساباتهم بطريقة آمنة ومريحة، تمت إضافة خدمة الإشعارات الفورية إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، حيث يمكنهم متابعة النفقات بكل أمان وتسلم إشعارات فورية سواء كان العميل داخل الكويت أو خارجها وذلك بمجرد تفعيل الخدمة عن طريق اختيار «الاشتراك بخدمة الإشعارات» من قائمة البرنامج.



والتزاما من البنك بتوفير أحدث حلول الدفع الرقمية لعملائه، تمت إضافة العديد من خدمات الدفع باستخدام الموبايل وفي مقدمتها خدمة Samsung Pay التي كان الوطني أول من طرحها في الكويت والتي توفر إمكانية ربط البطاقات بهاتف Samsung وكذلك يوفر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل العديد من حلول الدفع الرقمية لتسديد الفواتير والالتزامات الشهرية إضافة إلى إمكانية تحويل الأموال باستخدام البرنامج والدفع باستخدام خدمة الوطني للدفع السريع والتي رفع البنك الحد الأقصى لاستخدامها إلى 3 آلاف دينار يوميا و10 آلاف دينار شهريا، بالإضافة الى خدمة تقسيم الفاتورة لغاية 20 شخصا كحد أقصى بخطوات سهلة وبسيطة. وتعقيبا على التحديثات المتواصلة التي تتم على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، قالت مديرة إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني، هالة الشعيبي: نلتزم بتحديث برنامج الوطني عبر الموبايل باستمرار بما يدعم تقديمنا باقة شاملة من الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات عملائنا على اختلاف أعمارهم وشرائحهم وتساعدهم على إتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة في أي وقت ومن أي مكان.