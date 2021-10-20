

قال التقرير إن إصدار أدوات الدين الخليجية سجلت مستويات قوية في الربع الثالث من 2021، إذ بلغت قيمتها 27.2 مليار دولار ليصل بذلك إجمالي قيمة أدوات الدين الصادرة خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الحالي إلى 81 مليار دولار، بانخفاض هامشي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (86 مليار دولار). وجاءت إصدارات السندات السيادية في قطر والإمارات في الصدارة خلال الربع الثالث من العام، إذ قامت قطر للبترول بأكبر عملية طرح لأدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة هذا العام لتمويل خطط التوسع في الغاز الطبيعي، حيث قامت الشركة في يوليو الماضي بإصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 12.5 مليار دولار على 4 شرائح بآجال استحقاق 5 و10 و20 و30 سنة. ولاقى الإصدار اقبالا شديدا، إذ بلغ حجم الطلب حوالي 40 مليار دولار وذلك نظرا لأن التسعير كان جذابا للمستثمرين، وكانت عائدات السندات لأجل 10 سنوات أعلى من سندات الخزانة الأميركية بحوالي 90 نقطة أساس، وحوالي 25 نقطة أساس فوق عائدات السندات الثانوية ذات آجال الاستحقاق المماثلة.