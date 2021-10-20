حققت بورشه نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث سلمت 217198 سيارة جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ‎2021 أي بزيادة قدرها ‎%13 في مبيعات شركة السيارات الرياضية. وارتفع الطلب على سيارات بورشه في جميع الأسواق، مع نمو مبيعات بورشه في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة ‎%12، حيث تم تسليم أكثر من ‎97000 سيارة جديدة للعملاء‏.



وقال ديتليف فون بلاتن عضو المجلس التنفيذي المسؤول عن المبيعات والتسويق في بورشه إيه جي: استمر الإقبال على سياراتنا الرياضية في الربع الثالث من هذا العام، ونحن سعداء لأننا تمكنا من توفير هذا العدد الكبير من السيارات لعملائنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ‎2021.



وأضاف: يمثل هذا العدد من طلبات الشراء حافزا لنا مع اقتراب نهاية العام، ولكننا ما زلنا نواجه التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على سوق أشباه الموصلات. ولذلك نراقب التطورات الحالية عن كثب من أجل الاستجابة لها بمرونة‏.



وحافظت مبيعات سيارة كاين على الصدارة بين مجموعة سيارات بورشه، حيث بيع منها ‎62451 سيارة، فيما جاءت سيارة ماكان في المرتبة الثانية، حيث تسلم العملاء ‎61944 سيارة جديدة منها، بزيادة قدرها ‎%12. كما حققت سيارة تايكان الكهربائية بالكامل، في عامها الثاني في الأسواق، نجاحا كبيرا يضاهي نجاح سيارة ‎911 الرائدة، حيث بيع منها ‎28640 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فيما حققت مبيعات سيارة ‎911 الرائدة زيادة قدرها ‎%10 خلال الفترة نفسها، فقد وصلت مبيعاتها إلى ‎27972 سيارة. كما تم تسليم ‎15916 سيارة جديدة من سيارتي ‎718 بوكستر و718 كايمان للعملاء، بزيادة بنسبة ‎%1 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحافظت مبيعات سيارة باناميرا على مستوى العام السابق تقريبا، حيث بيع منها ‎20275 سيارة جديدة، بزيادة قدرها ‎%1‏.



وشهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في المبيعات مرة أخرى، حيث باعت بورشه ‎51615 سيارة هناك خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة قدرها ‎%30 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحققت بورشه مبيعات وصلت إلى ‎63025 سيارة في جميع أنحاء القارة الأميركية، بزيادة قدرها ‎%29 عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020‏. وساهمت الصين، أكبر سوق منفردة لبورشه، في إجمالي عدد السيارات المبيعة بـ ‎69789 سيارة، بزيادة قدرها ‎%11. كما زادت مبيعات بورشه في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط إجمالا بنسبة ‎%12، حيث تم تسليم ‎97841 سيارة جديدة للعملاء. وحظيت سيارات بورشه الرياضية بشعبية كبيرة في أوروبا، فقد تمكنت بورشه من تسليم ‎56332 سيارة للعملاء، محققة زيادة قدرها ‎%2 عن العام السابق. وفي ألمانيا، زاد الطلب بنسبة ‎%9 بين يناير وسبتمبر، ليصل عدد السيارات المباعة إلى ‎19099 سيارة‏.