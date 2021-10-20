حققت بورشه نتائج قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث سلمت 217198 سيارة جديدة للعملاء في جميع أنحاء العالم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 أي بزيادة قدرها %13 في مبيعات شركة السيارات الرياضية. وارتفع الطلب على سيارات بورشه في جميع الأسواق، مع نمو مبيعات بورشه في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة %12، حيث تم تسليم أكثر من 97000 سيارة جديدة للعملاء.
وقال ديتليف فون بلاتن عضو المجلس التنفيذي المسؤول عن المبيعات والتسويق في بورشه إيه جي: استمر الإقبال على سياراتنا الرياضية في الربع الثالث من هذا العام، ونحن سعداء لأننا تمكنا من توفير هذا العدد الكبير من السيارات لعملائنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021.
وأضاف: يمثل هذا العدد من طلبات الشراء حافزا لنا مع اقتراب نهاية العام، ولكننا ما زلنا نواجه التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على سوق أشباه الموصلات. ولذلك نراقب التطورات الحالية عن كثب من أجل الاستجابة لها بمرونة.
وحافظت مبيعات سيارة كاين على الصدارة بين مجموعة سيارات بورشه، حيث بيع منها 62451 سيارة، فيما جاءت سيارة ماكان في المرتبة الثانية، حيث تسلم العملاء 61944 سيارة جديدة منها، بزيادة قدرها %12. كما حققت سيارة تايكان الكهربائية بالكامل، في عامها الثاني في الأسواق، نجاحا كبيرا يضاهي نجاح سيارة 911 الرائدة، حيث بيع منها 28640 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فيما حققت مبيعات سيارة 911 الرائدة زيادة قدرها %10 خلال الفترة نفسها، فقد وصلت مبيعاتها إلى 27972 سيارة. كما تم تسليم 15916 سيارة جديدة من سيارتي 718 بوكستر و718 كايمان للعملاء، بزيادة بنسبة %1 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحافظت مبيعات سيارة باناميرا على مستوى العام السابق تقريبا، حيث بيع منها 20275 سيارة جديدة، بزيادة قدرها %1.
وشهدت الولايات المتحدة أكبر زيادة في المبيعات مرة أخرى، حيث باعت بورشه 51615 سيارة هناك خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة قدرها %30 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحققت بورشه مبيعات وصلت إلى 63025 سيارة في جميع أنحاء القارة الأميركية، بزيادة قدرها %29 عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2020. وساهمت الصين، أكبر سوق منفردة لبورشه، في إجمالي عدد السيارات المبيعة بـ 69789 سيارة، بزيادة قدرها %11. كما زادت مبيعات بورشه في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط إجمالا بنسبة %12، حيث تم تسليم 97841 سيارة جديدة للعملاء. وحظيت سيارات بورشه الرياضية بشعبية كبيرة في أوروبا، فقد تمكنت بورشه من تسليم 56332 سيارة للعملاء، محققة زيادة قدرها %2 عن العام السابق. وفي ألمانيا، زاد الطلب بنسبة %9 بين يناير وسبتمبر، ليصل عدد السيارات المباعة إلى 19099 سيارة.