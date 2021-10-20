توج فريق «كاميكاز» بطلا لتصفيات الكويت في بطولة ريد بل المفتوحة للرياضات الإلكترونية على الهاتف الذكي، والتي تعتبر واحدة من أهم منافسات الرياضات الإلكترونية على الهاتف حول العالم.



وقد أقيمت التصفيات في 20 و21 و29 سبتمبر الماضي، والنهائي في 13 الجاري، حيث عاشت دولا عدة المنافسات نفسها، وتحديدا مصر، الإمارات، البحرين والأردن، علما أن النهائي الإقليمي سيقام في ضيافة مصر في 10 ديسمبر المقبل.



وفرض «كاميكاز» نفسه بقوة خصوصا أنه حصد 89 نقطة، متفوقا على «تيم كوت»، حامل اللقب في الموسم السابق، بفارق كبير بلغ 19 نقطة، وتأهلا معا إلى النهائي الإقليمي حيث جرى رصد 12 ألف دولار للمراكز الثلاثة الأولى، كما عرفت المنافسات صراعا محموما، خصوصا على الوصافة حيث تقاسم «لوسيل إيسبورتس» و«ذيسبارك إيسبورتس» المركز الثالث بـ 68 نقطة متأخرين بنقطتين فقط عن «تيم كوت»، كما أثبتت فرق «ريكو إنفينيتي تيم» الخامس (57 نقطة) و«أمسكواد» السادس (53) و«أتلازس إيسبورتس» السابع (49) و«أبياه إيسبورتس» الثامن (46) و«كلير إيسبورتس» التاسع (45) بأنها بين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.



وبطولة «ريد بل ام إي أو»، هي بطولة ترتكز على لعبة «ببجي موبايل» حيث يهبط لاعبون ضمن فرق من 4 عناصر تعرف بتسمية «كوادز» بالمظلة على جزيرة نائية لخوض معركة لن يكتب فيها البقاء إلا للأقوى، ويجب على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات التي سيستخدمونها، والتغلب على كل لاعب- فريق في ساحة معركة غنية بالمؤثرات البصرية والخصائص التكتيكية التي ستدفعهم إلى منطقة لعب محصورة.