انتقد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا لاعبيه بعد تراجع الأداء عقب التقدم بهدف وانتزاع التعادل بشق الأنفس 2-2 مع كريستال بالاس على ستاد الإمارات في ختام الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي.



وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «بدأنا المباراة بشكل رائع لكن بعد الهدف لم نتعامل بشكل جيد لم يكن الفريق متماسكا ولم نسيطر على اللقاء، دخل المنافس في الأجواء وتراجعنا واضطررنا إلى الدفاع بشكل متأخر».

وأضاف: «أهدرنا الكرة مرتين واستقبلنا الهدفين بشكل سيئ.. تراجع الأداء استمر لفترة طويلة وهو أمر مقلق».



وتابع: «أفضل شيء إيجابي هو أننا واصلنا اللعب وتمسكنا بالأمل حتى النهاية وهكذا نجحنا في الحصول على النقطة».

وكان «الغانرز» البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (8) وقلب كريستال بالاس الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفيه عبر البلجيكي كريستيان بينتيكي (50) والفرنسي أودسون إدوار (73)، ونجح البديل الكسندر لاكازيت في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويأتي أرسنال في المركز 12 برصيد 11 نقطة من 3 مباريات حيث بدأ الموسم بالخسارة في أول 3 لقاءات قبل أن يفوز في ثلاث مباريات ثم يتعادل مرتين.



إسبانيا



عمق ريال بيتيس جراح مضيفه ديبورتيفو ألافيس عندما انتزع منه فوزا قاتلا 1-0 في ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.



وفي مباراة ثانية تابع إسبانيول صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه قادش 2-0.



إيطاليا



تغلب فينيزيا على ضيفه فيورنتينا 1-0 في ختام منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.