رأت صحيفة «إكسبريس» البريطانية امس أن نادي ليفربول بإمكانه توفير ملايين الجنيهات في سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي من برشلونة الإسباني مجانا الصيف المقبل.



وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن «الريدز» يجري حاليا مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول، الذي ينتهي عقده البالغ 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في يونيو 2023 ولم يتوصل النادي بعد إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة.



وأوضحت الصحيفة أن مطالب وكيل اللاعب المالية لتجديد العقد باتت مشكلة كبيرة لليفربول، الذي يريد الإبقاء على صلاح الذي سجل 10 أهداف هذا الموسم، لكنه لا يريد تحطيم هيكل الأجور.



وأفادت بأنه يمكن لليفربول أن يتقدموا خطوة واحدة في المباراة من خلال الاستفادة من مشاكل برشلونة المالية للتعاقد مع ديمبيلي وعلى الرغم من أن مفاوضات صلاح هي الأولوية حاليا لليفربول، إلا أنهم يراقبون أيضا وضع ديمبيلي في برشلونة.