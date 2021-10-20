قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر بجولة تفقدية لمديرية أمن الفروانية، وكان في استقباله العميد عبدالله سفاح الملا - مدير عام مديرية أمن الفروانية والعميد صلاح سعد الدعاس - مساعد مدير عام مديرية أمن الفروانية وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.



وتخلل الجولة الوقوف على الحالة الأمنية ومدى الاستعداد والجاهزية في القطاعات الأمنية التابعة لمحافظة الفروانية والتأكيد على ضرورة اليقظة والانتباه وفرض الانضباط والالتزام بالقانون لتحقيق الأمن والاستقرار.



كما اطلع الجابر خلال جولته على سير الإجراءات الأمنية المتبعة ومدى استعداد العناصر الأمنية لمواجهة الحالة الأمنية أيا كانت. من جانب آخر، التقى الجابر العاملين بالمديرية المتواجدين على رأس عملهم واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول الوضع الأمني والصعاب التي يمكن أن تواجههم أثناء تأدية عملهم.



وفي ختام الجولة أعرب الجابر عن تقديره لعناصر المؤسسة الأمنية في محافظة الفروانية، مشيدا بتفانيهم في العمل وتأديتهم الواجبات المنوطة بهم بكل إخلاص وجدية.