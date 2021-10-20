نظم مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بجامعة الكويت لقاءه التنويري لأعضاء هيئة التدريس الجدد تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، والذي عقد خلال 18 - 19 أكتوبر الجاري.

وشارك في تقديم الورشة كل من د.مشاري العيفان القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ود.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث لتحليل وتطوير الأبحاث، ود.مشعل الغربللي القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل، ود.رواء الجارالله مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون التقييم والقياس، ود.عبدالفضيل محمد أحمد أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق، ود.أنوار الإبراهيم مساعد مدير البرنامج الإنشائي، ود.ضاري الحويل القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير المؤسسي، وكان هذا اللقاء من تنظيم وإشراف د.فهد الفضلي مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية.



بداية، افتتح د.بدر البديوي مدير جامعة الكويت بالإنابة اللقاء التنويري بتهنئة أعضاء هيئة التدريس الجدد بمناسبة انضمامهم الى أسرة جامعة الكويت وهذا الصرح الأكاديمي ذي المكانة العالمية المتميزة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق بما يخدم هذا الوطن وأبناءه، مثمنا دور أعضاء هيئة التدريس في تطوير مخرجات الجامعة من طلبة متميزين وأبحاث تضيف لهذا المجتمع، وذلك بما يتوافق ويسهم في تحقيق رؤية الكويت «كويت جديدة 2023» التي ترتكز في أهم جوانبها على تنويع مصادر الدخل القومي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي يصب في اقتصاد البلد، وكون جامعة الكويت هي الجامعة الحكومية الوحيدة القائمة، فتتحمل بذلك مسؤولية كبيرة في صناعة المعرفة والابتكار.



وبهذه المناسبة، هنأ د.مشاري العيفان القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية الأسرة الجامعية بانضمام نخبة من أعضاء هيئة التدريس الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية القادمة.

وذكر د.العيفان أن هذا اللقاء التنويري يهدف الى إفادة الأساتذة الجدد خاصة بما يتعلق بالمجلات العلمية بجوانبها الـ 4 من حيث الأهمية كالترقيات، والجوائز، والإنتاجية العلمية على مستوى نظام دعم الأبحاث، ومجلات النشر العلمي التابعة لجامعة الكويت، مشيرا الى أهمية دور البحث العلمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس بشقيه الفردي أو المشترك الذي بدوره يصب في مصلحة المؤسسة الأكاديمية.



وتطرقت د.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث بحديثها إلى المحاور الرئيسية التي تفيد أعضاء هيئة التدريس وتكمل بدورها رؤية جامعة الكويت ورسالتها، مشيرة إلى أن الجامعة تطمح لأن تكون أفضل جامعة بحثية بالمنطقة، كما تطرقت د.الكندري في حديثها إلى قطاع الأبحاث والأنظمة والقواعد التي تخص البحث العلمي من حيث أنواع المشاريع والدعم المادي ومستويات التمويل والتحفيز والجوائز التشجيعية كجائزة الباحث المتميز والباحث الشاب، بالإضافة إلى المجلات المحكمة المعتمدة وكيفية الدخول للبوابة الإلكترونية لقطاع الأبحاث للاستفادة من الخدمات المقدمة لأعضاء الهيئة التدريسية.



وفي السياق ذاته، ذكر د.مشعل الغربللي القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بكل ما يتعلق بلائحة المقررات وضوابط الجدول الدراسي، والعبء الدراسي المتعلق بعدد الوحدات الدراسية، والعبء التدريسي المتعلق بساعات الاتصال النظرية، بالإضافة للأمور العملية كالحضور والغياب والتقييم وتأجيل الاختبارات ورصد الدرجات والتظلمات وكل ما يتعلق بإدارة المقرر الدراسي وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بجامعة الكويت، مشيرا إلى أهمية قراءة اللوائح والقوانين قبل بداية الفصل الدراسي ليكونوا على دراية تامة بها قبل تطبيقها عمليا.



وفي هذا الصدد، عرفت د.رواء الجارالله مساعد نائب مدير الجامعة لشؤون التقييم والقياس بالخدمات التي يقدمها مكتب م. ن. م. للتقييم والقياس والتركيز على أنواع التقييم التي يتم من خلالها تقييم عضو هيئة التدريس والمقرر، بالإضافة إلى المهارات والأدوات التي تمكنه من الحصول على النتائج المرجوة خلال عملية التقييم.

كما تم استعراض المعايير الخاصة بالتقييم للتعليم الاعتيادي والتي تشمل أساليب التدريس والالتزام والمواظبة وأساليب تقييم الطالب، وكذلك معايير التقييم عن بعد للمقررات التي ستدرس عن بعد خلال هذا الفصل.



واختتمت الحديث بالتعريف بالخدمات التي يقدمها المكتب: كتصحيح الاختبارات الموحدة من خلال المسح الضوئي، وتقديم الاستشارات للدراسات البحثية والمسحية والإحصائية.



من جهته، أوضح أ.د.عبدالفضيل محمد أحمد أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق قواعد الترقيات الموحدة لنظام الترقيات بجامعة الكويت، ونظام اعتماد المجلات العلمية، والتظلمات، مشيرا في حديثه إلى عناصر الترقيات الـ 3 المتمثلة بالإنتاج العلمي (البحث العلمي)، والتدريس، وخدمة المجتمع عن طريق المشاركة باللجان، لافتا الى أن نظام الترقيات يشترط على أعضاء هيئة التدريس نشر بحوث كاملة في مجلات علمية محكمة ومجلات عالمية محكمة.



من جانبها، استعرضت د.أنوار الإبراهيم مدير البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية كافة المعلومات التي يحتاج اليها أعضاء هيئة التدريس الجدد للوصول إلى الحرم الجامعي الجديد، موضحة الطرق المؤدية للحرم والبوابات المؤدية للكليات، بالإضافة إلى المرافق والخدمات التي تقدمها المدينة الجامعية مستعينة بعرض مرئي يوضح جميع مرافق ومباني مدينة صباح السالم الجامعية.



وفي الختام، استعرض د.ضاري الحويل القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للتطوير المؤسسي، أهداف برنامج التدريس المتميز التابع لمكتب مدير الجامعة للشؤون العلمية، وتماشيها مع رؤية جامعة الكويت الإستراتيجية، نحو نشر ثقافة التدريس المتميز.

وتطرق د.الحويل أثناء حديثه إلى الدور الرئيس الذي يلعبه مركز الابتكار في نشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجامعة والعمل على تحويل الفكر الابداعي إلى واقع ابتكاري، داعيا الحضور الى الاستفادة من الخدمات المقدمة من برنامج التدريس المتميز ومركز الابتكار وما يقدمونه من ورش، وحلقات نقاشية، ودورات وندوات لتطوير الكوادر البشرية.