قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس، إن التواجد التركي في سورية وليبيا ضمان للاستقرار على الأرض في هاتين الدولتين ومنع الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في «منتدى تي آر تي وورلد 2021» الذي يعقد افتراضيا وتنتهي فعالياته اليوم.

وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا تستخدم قوتها الصارمة عندما يتم استنفاد جميع الخيارات وذلك بهدف تفعيل العملية الديبلوماسية.

وأضاف ان مفهوم القوة لدى تركيا يتمثل في السعي لحل الخلافات والمشاكل بالطرق الديبلوماسية والتعاون والتضامن.

وأشار إلى أن تركيا تعد واحدة من أكثر الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية في العالم، وأنقرة تسعى لإقامة نظام دولي يستخدم القوة من أجل الخير ومساعدة المحتاجين.

وعن مصالح تركيا في شرق المتوسط، قال تشاووش أوغلو: «لن نساوم أحدا على حقوقنا في تلك المنطقة، وكل سياساتنا في هذا الشأن تهدف للحفاظ على مصالحنا هناك».

وأشار في هذا السياق إلى أن دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى عقد مؤتمر شامل لدراسة الوضع في شرق المتوسط دليل على رغبة تركيا في حل الخلافات بالطرق الديبلوماسية.

وتابع قائلا: «في أفغانستان تواجدنا على مدى 20 عاما هناك وساهمنا في الحفاظ على استقرارها وتنميتها».

وبحسب بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي «تي آر تي»، فإن المنتدى يعقد تحت شعار «القوة والمفارقة: فهم الاستراتيجية الكبرى في القرن الحادي والعشرين».