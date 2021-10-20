الاء خليفة

أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري أنه وبعد التنسيق مع الهيئة الإدارية لفرع الجامعة فقد تم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 02/11/2021 موعداً لانتخابات الدورة النقابية 2021/2022، والتي ستكون على مقاعد الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر، حيث سيكون عدد مقاعد وفد المؤتمر هذا العام (35) مقعداً.

وقال السويري انه تم تحديد مواعيد التسجيل للترشيح لتبدأ من يوم الأحد الموافق 24/10/2021 وتنتهي يوم الخميس الموافق 28/10/2021 وذلك من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة التاسعة مساء ، على أن يخصص يوما الجمعة و السبت الموافقين 29 ، 30/10/2021 لتلقي طلبات الانسحاب لمن يرغب في سحب أوراق ترشحه، ولن يتم تسجيل أي مرشح على أي قائمة إلا في وجود مندوب القائمة وبإحضار صورة عن إثبات الهوية وصورة من الجدول الدراسي الخاص به.

وأضاف أنها قامت بتعميم إرشادات على كافة الهيئات الإدارية لضمان تيسير العملية الانتخابية ترشحاً واقتراعاً، كما أن الهيئة التنفيذية قامت بالتنسيق مع الإدارة الجامعية وهناك متابعة وتنسيق مستمران معها وكذلك مع كافة الجهات المختصة من أجل ضمان أكبر قدر من الاحتياطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة.