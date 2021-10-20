واصل ليفربول الإنكليزي وأياكس أمستردام الهولندي بدايتهما الجيدة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتحقيقهما الفوز الثالث تواليا، واستعاد ريال مدريد الاسباني ومانشستر سيتي الانكليزي توازنهما، فيما أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه باريس سان جرمان الفرنسي من الخسارة امام لايبزيغ الالماني.



وأوقف إنتر ميلان الإيطالي فورة شيسريف تيراسبول المولدافي عندما تغلب عليه 3-1، وأنعش سوبرتينغ البرتغالي آماله بفوز كبير على مضيفه بشيكتاش التركي 4-1، فيما استمرت محن ميلان الايطالي بتلقيه الخسارة الثالثة تواليا إثر سقوطه امام مضيفه بورتو البرتغالي.

- ثنائية صلاح-وقاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الى الفوز الثالث تواليا كان ثمينا على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 3-2 بتسجيله ثنائية في مباراة أكملها أصحاب الأرض بعشرة لاعبين إثر طرد نجمهم الفرنسي أنطوان غريزمان صاحب ثنائية أيضا.



وفي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الذي شهد تتويج ليفربول بطلا لأوروبا في العام 2019، تقدم الفريق الإنكليزي باكرًا بهدفين لصلاح المتألق بشكل هائل هذا الموسم (8) والغاني نابي كيتا (13)، قبل أن يرد أتلتيكو يقوة بهدفين لغريزمان (20 و34). إلا أن الاخير طرد مباشرة إثر تدخل بقدمه على وجه البرازيلي فيرمينو بداية الشوط الثاني (52).

وحسم صلاح الفوز بركلة جزاء (77) علمًا أن أصحاب الارض حصلوا على أخرى قبل أن يبدّل الحكم قراره بعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".



ورفع فريق المدرب الالماني يورغن كلوب رصيده الى نسع نقاط بالعلامة الكاملة امام أتلتيكو مدريد (4) ومثلها لبورتو البرتغالي الثالث الذي أسقط ضيفه ميلان الايطالي 1-صفر.

وكان ليفربول عاد في العام 2020 الى الملعب ذاته عندما سقط بهدف نظيف في ذهاب الدور الـ16 قبل أن يتلقى هزيمة أخرى 2-3 على أرضه إيابا ويودع المسابقة.



وأشاد المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب بصلاح قائلا "إنه لاعب مذهل. يثبت ذلك على أرض الملعب دائمًا. يسجل أهدافًا جميلة، وليس فقط أهدافًا سهلة، ولكنه يساعد أيضًا فريقه كثيرًا. يساعد دفاعيًا ويلعب من أجل الفريق". وتابع "أنا راض عن المباراة، كان بإمكاننا أن نصنع فرصًا أكثر ولكن الامر صعب عندما يركنون الباص أمام منطقتهم"، مضيفًا عن ركلة الجزاء الملغاة لأتلتيكو "كنت شبه متأكد أنها لم تكن ركلة. رأيت اللقطة جيدًا".



في المباراة الثانية، سقط ميلان أمام مضيفه بورتو بهدف للكولومبي لويس دياس (65) ليتلقى الهزيمة الثالثة له في مجموعة "الموت" الثانية وأصبحت مهمته صعبة جدًا في بلوغ الدور المقبل.

- ميسي ينقذ سان جرمان -وأفلت باريس سان جرمان من خسارة مفاجئة أمام ضيفه لايبزيغ معوضًا تأخره الى فوز 3-2 بفضل ميسي مسجل ثنائية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى التي شهدت اكتساح مانشستر سيتي الإنكليزي مصيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1.



ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده الى سبع نقاط من فوزين وتعادل، متقدمًا بنقطة على سيتي وثلاث عن بروج، فيما مني لايبزيغ بالخسارة الثالثة تواليًا.

وتقدم سان جرمان عبر مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي (9)، قبل أن يرد الضيوف بهدفي البرتغالي أندري سيلفا (28) والفرنسي نوردي موكييلي (57)، إلا أن ميسي سجل هدفين (67 و74 من ركلة جزاء) ليجنب فريقه سيناريو مفاجئا، قبل أن يهدر مبابي ركلة جزاء في الثواني الاخيرة.



وكان سان جرمان افتتح مشواره القاري بتعادل خارج الديار أمام بروج المتواضع، قبل أن يسقط سيتي وصيف الموسم الماضي 2-صفر، في مباراة شهدت تسجيل ميسي باكورة أهدافه منذ انتقاله الى عاصمة الانوار في آب/أغسطس الماضي.



- ثنائية محرز -واكتسح مانشستر سيتي مضيفه كلوب بروج 5-1 بينها ثنائية للدولي الجزائري رياض محرز.

وسجل الظهير البرتغالي جواو كانسيلو (30)، محرز (43 من ركلة جزاء و84)، كايل ووكر (53) والبديل الشاب كول بالمر (67)، فيما أحرز القائد هانس فاناكين الهدف الشرفي لأصحاب الأرض (81).

- ريال يستعيد التوازن -استعاد ريال مدريد توازنه بفوزه الكبير على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 5-صفر، وأوقف إنتر ميلان فورة شيريف تيراسبول المولدافي، مفاجأة المسابقة هذا الموسم، عندما تغلب عليه 3-1 في منافسات المجموعة الرابعة.

في المباراة الاولى في كييف، فرض المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه نجمًا بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 51 و56، وصنع الهدف الرابع لمواطنه رودريغو (65) بعدما افتتح قائد أصحاب الأرض سيرجي كريفستوف التسجيل (37 خطأ في مرمى فريقه)، فيما ختم الفرنسي كريم بنزيمة المهرجان بهدف خامس (90+1).



وعاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات عقب خسارته المفاجئة أمام ضيفه شيريف تيراسبول 1-2 في الجولة الثانية محققًا فوزه الثاني، فاستفاد من خسارة الاخير امام إنتر وانتزع منه الصدارة بفارق الاهداف.

وثأر النادي الملكي لخسارتيه أمام الفريق الأوكراني في دور المجموعات الموسم الماضي.

ووجه ريال مدريد إنذارًا شديد اللهجة إلى غريمه التقليدي برشلونة الذي سيلاقيه الأحد المقبل في ملعب "كامب نو" في كلاسيكو الليغا.

وفي الثانية على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، حقق إنتر بطل إيطاليا فوزه الأول في دور المجموعات عندما تغلب على ضيفه شيريف تيراسبول 3-1.



وهي الخسارة الأولى لشيريف تيراسبول بعد فوزيه المدويين على ضيفه شاختار دانييتسك (2-صفر) ومضيفه ريال مدريد (2-1).

وانتظر إنتر الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي البوسني إدين دجيكو بتسديدة قوية من داخل المنطقة اثر تمريرة من الدولي التشيلي أرتورو فيدال.

وفاجأ شيريف تيراسبول بطل إيطاليا مطلع الشوط الثاني بإدراكه التعادل عبر اللوكسمبورغي سيباستيان ثيل (52)، لكن فيدال منح التقدم مجددًا لإنتر بعد ست دقائق اثر تمريرة من دجيكو.



وأكد المدافع الهولندي ستيفان دي فري فوز النادي الايطالي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 67 اثر تمريرة من مواطنه دنزل دمفريس.

- فوز ثالث تواليا لاياكس -تابع أياكس أمستردام بدايته الجيدة وحقق فوزه الثالث تواليًا عندما أكرم وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني برباعية نظيفة ضمن المجموعة الثالثة.

على ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام، حسم أياكس نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر ماركو رويس (11 خطأ في مرمى فريقه)، ودالي بليند (25)، وعزز بثنائية في الثاني عبر البرازيلي أنتوني (57) والعاجي سيباستيان هالير (72).



وفض أياكس شراكة الصدارة مع بوروسيا دورتموند بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط للأخير الذي يملك فرصة رد الاعتبار عندما يستضيف الفريق الهولندي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الجولة الرابعة.

وأنعش سبورتينغ آماله بفوزه الكبير على مضيفه بشيكتاش بأربعة أهداف للاوروغوياني سيباستيان كواتيس (15 و27) والاسباني بابلو سارابيا (44 من ركلة جزاء) وباولينيو (89) مقابل هدف للكندي سايل لارين (24).