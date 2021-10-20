عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية الادارات المدرسية الالتزام بما جاء في الدليل الارشادي في ما يتعلق بدوام الطلبة بطريقة المجموعتين أ و ب.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الأنباء"، ان تعليمات صدرت صباح اليوم، للمناطق التعليمية بضرورة ابلاغ الادارات المدرسية في الالتزام بالخطة الموضوعة.

وشددت المصادر على ضرورة مراعاة تطابق المجموعتين في عدد أيام الدوام، وفي عدد الحصص لكل مادة دراسية خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك في جميع الأحوال ( عطل رسمية، تغييرات في الجدول، غیاب معلمين مؤكدةً الى انه في حال وجود عطلة رسمية تتم المحافظة على توالي المجموعتين في الدوام، بحيث لا يكون اليومان ( السابق للعطلة والتالي للعطلة ) لنفس المجموعة .

واوضحت المصادر ان دوام اليوم للمجموعة (ب) وبما ان غداً عطلة سيكون دوام الاحد المقبل للمجموعة أ.