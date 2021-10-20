مع جواز تحويلها إلى عادية من دون اشتراط مغادرتهم البلاد

تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح برغبة يقضي باستحداث وزارة الداخلية تأشيرة رياضية ، يمنح خلالها المدربون واللاعبون المحترفون وأطباء الرياضة واخصائيو العلاج الطبيعي القادمون الى دولة الكويت للعمل في الأندية والاتحادات الرياضية إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وفي حالة اتفاق الطرفين وتوقيع العقود تحول الإقامة من مؤقتة إلى إقامة عادية دون الحاجة الي خروج المتعاقد معهم من البلاد.

وأوضح ان اقتراحه يأتي بسبب ما تتضمنه عقود العاملين في الوسط الرياضي من فترة تجربة من قبل الاندية والاتحادات الرياضية لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم خلالها تقييمهم وإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود بعد الاتفاق، إلا ان هذا يتسبب في معاناة الأندية والاتحادات الرياضية من تأخر صدور سمات الدخول بالتأشيرة التجارية وغيرها ، وهي مخالفة لطبيعة ونشاط هذه الشريحة من الرياضيين.