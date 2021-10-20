قالت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء، إنها تراقب "عن كثب" انتشار متحور فرعي جديد عن المتحور الرئيسي (دلتا) من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان، أنها رصدت انتشارا لمتحور فرعي وضع تحت رمز (ايه واي 4.2) حيث أصبح يشكل حوالي ستة في المئة من إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في بريطانيا.

وعلى صعيد متصل أكد مدير معهد علم الوراثة بجامعة لندن فرانسوا بالو تصريح صحافي، أن المتحور الفرعي أسرع انتشارا بحوالي عشرة في المئة مقارنة بالمتحور (دلتا) الأصلي الأمر الذي يرجح تسببه في زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وأوضح بالو في أن المتحور (ايه واي 4.2) تم رصده في وقت سابق في الدنمارك ولكن بنسبة ضئيلة مقارنة ببريطانيا بينما أحصت السلطات الصحية في الولايات المتحدة ثلاث حالات فقط منه معتبرا أن الوضع بحاجة إلى دراسة أكثر عمقا لمعرفة سبب انتشار هذا المتحور في بريطانيا.

يذكر أن وزارة الصحة البريطانية سجلت منذ الأسبوع الماضي ارتفاعا يوميا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) منها قرابة 44 ألف إصابة و223 حالة وفاة أمس الثلاثاء.