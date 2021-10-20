أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنظيم العمراني وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع، تشديد الرقابة عبر تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية للكشف على سراديب العقارات التجارية ومدى الالتزام باستخدامها كمواقف للسيارات حسب التراخيص.

وأوضح الشايع في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان معالجة هذا الملف سيكون من خلال تفعيل دور الاجهزة الرقابية المنوط بها تطبيق القانون لايقاف اي تجاوزات تخص تحويل سراديب العقارات او اجزاء منها الى مخازن مؤقتة بخلاف اللوائح والانظمة المتبعة بهذا الخصوص.

وأضاف انه تم توجيه المسؤولين والقائمين على عمل الاجهزة الرقابية بتكثيف الجولات التفتيشية للكشف عن اي مخالفات تتعلق باستخدام مواقف سيارات العقارات كمخازن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه الاستخدامات المخالفة واحالة محاضر المخالفات بحق المخالفين الى الجهات المختصة.

وأكد ان البلدية لن تتوانى في محاسبة اي موظف يثبت تراخيه وتقصيره في تطبيق القانون بشأن تلك المخازن المخالفة ورصد اي مخالفات تتعلق بهذا الملف لمنع وقوع اي حوادث او حرائق تهدد سلامة المباني والسكان.