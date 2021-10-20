التخصيص لأصحاب الطلبات حتى نهاية عام 2000

عادل الشنان

أطلقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز المواعيد المسبقة للمواطنين الراغبين في التخصيص على مشروع جنوب سعدالعبدالله والمقيدة طلباتهم حتى 31/12/2000 وماقبل ابتداء من يوم غد الخميس، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.pahw.gov.kw .

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، انها ستنشر اسماء المستحقين من المواطنين للدفعة الاولى والبالغ عددهم 128 مواطنا في الأول من ديسمبر المقبل وذلك لاستلام بطاقات القرعة والتي من المقرر أن تعقد في 12 ديسمبر 2021 .

واكدت المؤسسة انها ستعلن لاحقا عن رفع الاولوية التاريخية للراغبين في التخصيص للسنوات التالية وذلك بشكل تدريجي، مبينة أهمية اتباع ضرورة الالتزام بالنظم المعمول بها مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية عند مراجعتها.

وذكرت انها ستنشر كل ما يتعلق بمشروع جنوب سعد العبدالله تباعا من خلال رسائل اعلامية عبر حساباتها الرسمية والمعتمدة على برامج التواصل الاجتماعي لمعرفة اخر المستجدات المتعلقة بعملية التخصيص وإجراءات القرعة.