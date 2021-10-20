أسعار ثلاث وجهات ارتفعت بأكثر من 500% وهو ما أضر بشكل كبير بالمواطنين

فتح المطار بسعته التشغيلية الكاملة وفق الاشتراطات سيخفض أسعار التذاكر 300%

أكد اتحاد مكاتب السفر والسياحة، إن محدودية الرحلات وتأخر فتح مطار الكويت بالكامل والوصول الى سعة تشغيلية تصل الى نحو 30 ألف راكب في اليوم يشكلان اكبر عائق على عودة الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي ما قبل كورونا، مشددا على ان أسعار التذاكر مرتفعة بشكل كبير، بسبب محدودية الرحلات، مما اضر بالمواطن بشكل أساسي بعد ارتفاع الاسعار 500%.



وقال اتحاد مكاتب السفر والسياحة في بيان صحافي إن الأزمة في قطاع الطيران مازالت مستمرة في ظل بطء قرارات الفتح الكامل للمطار أسوة بما تم في جميع دول المنطقة والشرق الاوسط حتى اصبحنا المطار الوحيد الذي مازال يعمل بأقل من 70% من طاقته التشغيلية.



وأوضح ان محدودية محدودية السعة المقعدية للمطار تحرق جيوب المواطنين وأضر بشكل كبير بهم لارتفاع الطلب عليهم وبالأخص العمالة المنزلية وعمال الشركات والمصانع، الأمر الذي يحتاج الى سرعة اعادة النظر في هذا القرار الذي تؤثر آثاره الجانبية على كل قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.



ودعا الاتحاد، بسرعة إلغاء كل قيود السفر التي تمنع وتحد من التعافي بشكل، والاكتفاء بشهادات التطعيم المعتمدة من منظمة الصحة الدولية، موضحا أهمية فتح المطار بكامل السعة التشغيلية سيساهم في نزول كبير بالأسعار الطيران الى مستوياتها الطبيعة، خاصة ان الدخول الى الكويت اصبح الأغلى في العالم بسبب تأخر الدخول الى المرحلة الخامسة بشكل كبير جدا ومبالغ فيه، وذلك أسوة بالدول المجاورة التي نحن من سبقها بالإغلاقات.



وأوضح اتحاد مكاتب السفر أن فتح المطار بسعته التشغيلية سيسهم بتنشيط الحركة الاقتصادية للبلاد، ودفع عجلتها للأمام وعودتها بشكل أسرع نحو التعافي وتقليل الأضرار الاقتصادية على الشركات والأنشطة التجارية جراء نقص العمالة الماهرة وإغلاق المئات من الأنشطة التجارية جراء هذه الجائحة لم نشهدها من قبل.



وأكد الاتحاد أن استمرار الوضع الحالي في محدودية الحجوزات تسبب في اختناقا كبيرا في عمل القطاع وانعكس في حدوث ارتفاع جنوني بقيمة تذاكر السفر، حيث وصلت الى أرقام فلكية لم نشهدها من قبل، مبينا أن زيادة الرحلات كفيلة بأن ترجع الأمور الى طبيعتها السابقة قبل بدء الأزمة.



كما أنه سيخفف بشكل كبير على كاهل المواطنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء هذا الارتفاع بأسعار التذاكر الغير مسبوق، وكذلك يسهم بسرعة عودة العمالة الماهرة والتحاقها بالشركات والمؤسسات والأنشطة التجارية وبأقل تكلفة ممكنة على الكفلاء وأصحاب الأنشطة التجارية.



واختتم الاتحاد أن قطاع مكاتب السفر والسياحة مازال يعاني وينزف بسبب قيود المطار غير المنطقية، مبينا أن فتح المطار بالكامل كفيل بنزول أسعار التذاكر بأكثر من 300%، وذلك بعد ان وصلت لدخول الكويت فقط لبعض الوجهات الى 500 دينار.