مريم بندق

يحسم مجلس الوزراء في اجتماعه الآن الذي يعقد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد 10 بنود رئيسية تترجم العودة الكاملة إلى المرحلة الخامسة من مراحل الحياة الطبيعية على أن تعلن رسميا سواء في بيان المجلس أو عن طريق المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، والتي اسهمت جهود وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح الذي واصل الليل بالنهار في متابعة عمل الفرق الطبية في المستشفيات والمحاجر لمدة قاربت 20 شهرا في تحقيق النتائج المتمثلة في القضاء على الجائحة.



وتتضمن البنود عودة الأعراس وحفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها سواء بالسماح بعقدها في قاعات الأفراح المغلقة او الفنادق او المنازل مع تحديد المساحة والعدد المسموح له بالحضور والاحترازات الصحية التي يجب الالتزام بها وذلك حرصا على صحة المجتمع وعدم انتقال العدوى عن طريق تمكن ڤيروس كورونا من التحور مجددا.



ومن البنود المرفوعة كتوصيات من اللجنة الوزارية العليا لطوارئ كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إلى المجلس، وتخضع للنقاش في جلسة اليوم، إلغاء التباعد في المساجد وعودة رص الصفوف مجددا كما كان الوضع قبل الجائحة مع تحديد الاحترازات ووقت الصلاة سواء بتثبيت وقت الصلوات الحالية وخطبة الجمعة او زيادتها نسبيا مع السماح بعودة الدروس الدينية.



ويبت المجلس في توصية تنص على السماح لمن يرغب في عدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة اثناء رياضة المشي أو قيادة السيارة بدون وجود مرافقين، وضوابط السماح بالتجمعات العائلية والاجتماعية بكل أنواعها.



هذا، ويحسم المجلس أيضا قواعد عقد الفعاليات والمؤتمرات العامة أو المحدودة والمعارض والدورات التدريبية والندوات التي تقام في قاعات مغلقة مع الالتزام بالكمام والتباعد الجسدي.



وبالنسبة للمطاعم والتي يضطر المواطن والمقيم إلى عدم ارتداء الكمام، تمت التوصية باستمرار التباعد بين الطاولات مع تحديد أعداد المسموح لهم بالجلوس مقارنة بمساحة المطاعم خصوصا المحدودة المساحة.



وتشمل التوصيات ايضا تخفيض الحجر المؤسسي على القادمين غير المحصنين من البلاد الآمنة التي تلاشت فيها الإصابات على ان يكون أسبوعا واحدا بدلا من أسبوعين على ان يتم تنفيذ حجر الاسبوع الثاني منزليا مع الالتزام الكامل بفحوصات الـ "Pcr" التي ربما ترتفع الى 3 فحوصات.



وينتظر مطار الكويت الدولي بعض القرارات المتعلقة بالسعة التشغيلية مع إعلان القياديين الاستعداد الكامل للتشغيل بالطاقة الكاملة.

وتترقب الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ايضا السماح لجميع شركات الطيران بتنظيم رحلاتها من دون التقيد بعدد الركاب في الرحلة الواحدة تخفيفا على المسافرين من ارتفاع اسعار التذاكر الذي مازال على بعض الرحلات.



ومن التوصيات المرفوعة لحسمها وإعلان القرار المتعلق بها السماح بجمع شمل العائلات خصوصا الذين كانت لديهم إقامات وسقطت او لديهم أطفال ولدوا اثناء فترة «كورونا» وعاد عائلهم بإقامة صالحة إلى البلاد.



ويتردد ايضا انه سيتم حسم فتح باب التأشيرات المسبقة لبعض رجال الأعمال القادمين في مهمة عمل لمدة أيام.