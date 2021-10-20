قالت جامعة الكويت ان موعد التسجيل الالكتروني لاختبارات القدرات الاكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر سيبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء 26 الجاري حتى الساعة 12 ظهر يوم الاثنين الاول من نوفمبر المقبل.

وأشار مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس في بيان صحافي اليوم الاربعاء، ان الاختبارات ستكون خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 22 ديسمبر المقبل.

ودعا المكتب الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الاكاديمية من الصف 12 او ما يعادله وخريجي الثانوية العامة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://portal.ku.edu.kw/placement.