شنت قوات من الشرطة وسلطات الادعاء العام في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا حملة دولية كبيرة ضد مجموعة من الجناة ذات صلة بعصابة المافيا الإيطالية "ندرانجيتا".

وأعلنت رئاسة الشرطة في مدينة إنجولشتات الألمانية اليوم الأربعاء أنه تم تفتيش 46 منزلا ومقارا تجارية في وقت متزامن.

وبحسب البيانات، يواجه المتهمون اتهامات بتشكيل تنظيم إجرامي والتهرب الضريبي بمبالغ تقدر بالملايين.

ولم تعلن الشرطة عدد المتهمين الذين تحقق ضدهم.

وعلمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الحملة تركزت في مدينة إنجولشتات بولاية بافاريا، كما شاركت وحدة من القوات الخاصة للشرطة في الحملة.

وبحسب بيانات الشرطة، قاد التحقيقات مركز الادعاء العام الأوروبي في ميونخ، وشاركت فيها أيضا سلطات مكافحة التهرب الضريبي في مدينة أوجسبورج الألمانية.

ووفقا للبيانات، ينتمي أعضاء المجموعة جزئيا إلى مافيا "ندرانجيتا". وتعتبر هذه المافيا، ومقرها في إقليم كالابريا الإيطالي، من أكبر العصابات الإجرامية وأكثرها نفوذا في أوروبا، وتدير - بحسب التقديرات - معاملات تقدر بعشرات المليارات سنويا.