أعلن مسرح الدانة، الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، عن افتتاحه رسمياً وانطلاقه بأول فعالية حية من خلال إحياء حفل غنائي للفنان الخليجي والعربي راشد الماجد، وذلك في يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، حيث سيقدم راشد الماجد في حفله الأول على مسرح الدانة مجموعة من أهم وأحدث أغانيه، وسيعد برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد مفاجآت متعددة يقدمها للمرة الأولى.

أكد عارف رحيمي، رئيس مجلس إدارة مسرح الدانة، ان بفضل موقعه المتميز بجوار حلبة البحرين الدولية ومسرحه البارز ذو الإمكانيات العالية، من المقرر أن يصبح الموقع الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية لصنع تجارب ترفيهية مليئة بالحياة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسة في السياحة.

صرّح رحيمي، قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن بدء موسمنا الأول للفعاليات في مسرح الدانة، ونحن فخورين لافتتاح الحفل الغنائي مع فنان عربي في بداية رحلتنا، ويسعدنا أن نرحب بالجميع للمشاركة في ليلة موسيقية مشوقة على مسرح الدانة."

خلال رحلته الفنية الطويلة التي بدأت عام 1984 يٌعتبر الفنان راشد الماجد أحد أشهر وأبرز فناني الخليج والعالم العربي.

وقدم للساحة الفنية أكثر من 40 ألبوماً غنائياً ، وأكثر من 800 أغنية، وكذلك أكثر من 32 فيديو كليب غنائي ناجح، فضلاً عن مشاركاته بتألق في عشرات المهرجانات الفنية.

الجدير بالذكر أن مسرح الدانة يوفر تجربة فريدة من نوعها للزوار من خلال موقعه الخارجي وجودة صوتياته الطبيعية، ومن المقرر أن يصبح الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية، بما يسهم في النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين في قطاع السياحة والترفيه.

كما أن يشمل مسرح الدانة العديد من الساحات الداخلية والخارجية الخلابة لمتعهدي الفعاليات العالمية والشركات وللمناسبات الخاصة.