صوت أعضاء في مجلس مدينة نيويورك لصالح إزالة تمثال لتوماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، من مقره بسبب ماضيه الاستعبادي حيث كان يعمل لديه أكثر من 600 عبد في مزرعته في فرجينيا.

وصوت أعضاء المجلس بالإجماع لصالح إزالة التمثال من المقر، لكنهم أرجأوا اتخاذ قرار حول المكان الذي سيوضع فيه.. ويتوقع أن ينقل التمثال إلى متحف جمعية نيويورك التاريخية حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية

ويأتي قرار إزالة التمثال في توقيت تشهد فيه الولايات المتحدة سجالاً حاداً حول مصير تماثيل تعتبر مسيئة لأقليات، حيث يطالب أعضاء لاتينيون وذوو بشرة سمراء في المجلس بإزالة التمثال منذ سنوات.

واكتسب مطلبهم زخما بعد احتجاجات شهدتها البلاد العام الماضي ضد التمييز العنصري على خلفية مقتل الأمريكي الإفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.