أسامة المنصور



يستعد زورق الكويت 17 بقيادة عبداللطيف العماني وملاحه مصطفى دشتي لخوض العديد من جولات بطولة العالم للزوارق السريعة



الـ XCAT 2021 والتي تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية الـ UIM، وتعود جولات البطولة بعد توقف دام موسمين وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.



من جانب آخر، بات الفريق الكويتي الوحيد الذي ينافس بهذه البطولة منذ انطلاقتها في جاهزية تامة وهذا ما أكده قائد الزورق عبداللطيف العماني لـ «الأنباء»، في تصريح قال فيه: لم يكن التوقف عن المشاركة بسبب الجائحة عائقا أمام الفريق بأن يكون جاهزا رغم الظروف الميكانيكية التي تعرض لها الفريق، فالكل يعلم أن الأداء الميكانيكي يحتاج إلى متابعة شبه يومية فضلا عن ضرورة القيام بالتجارب الفعلية على أداء الزورق والتأكد من سلامة الجسم الخارجي له بالإضافة إلى أجهزة الملاحة.



تجدر الإشارة الى أن امارة الفجيرة ستشهد هذه الانطلاقة في أواخر نوفمبر المقبل، حيث سيقوم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية باستضافة هذا الحدث ومن المعروف أن نادي الفجيرة يتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال، حيث استضاف العديد من البطولات الدولية المعنية برياضة المحركات البحرية.