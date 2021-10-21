كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ إزالة 24 عائقا بمدينة المطلاع السكنية، مشيرة في هذا الصدد إلى التعاون والتنسيق بين البلدية والجهات والهيئات الحكومية لإزالة العوائق التي تحول تنفيذ المشاريع.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء سليمان الغيص أنه بعد الاجتماع مع مدير مشروع المطلاع الإسكاني واستعراض حالات التعدي في بعض مواقع مدينة المطلاع السكنية والتي تمثلت في وجود 24 عائقا من البقالات المتنقلة والخيام، قام الفريق الرقابي بقسم إزالة المخالفات بإزالة تلك العوائق على مدى يومين.



وأشار الغيص إلى أن الفريق الرقابي لا يألو جهدا في التعامل مع أي بلاغ أو شكوى ترد للقسم بوجود تعديات على أملاك الدولة وإزالتها بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية.