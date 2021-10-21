دعا المحامي فهد أنور الحداد متخذي القرار إلى ضرورة الإسراع في تحسين الإيرادات العامة للدولة في ظل البحث عن مصادر متنوعة لتنويع الدخل القومي، مؤكدا أن معظم دول العالم والدول الخليجية فرضت الضريبة، إلا أن الكويت ما زالت تقف عن تطبيق «القيمة المضافة» لعدم دخول الحكومة في جدل برلماني، مشيرا إلى أن جميع دول الخليج سارعت بتطوير تشريعاتها وخاصة فيما يتعلق بقضايا «غسيل الأموال».



وأضاف الحداد خلال ندوة عقدت أول من أمس بعنوان «تطوير التشريعات لمكافحة الفساد» أن فرض الضريبة يساعد على تحقيق نوع من الإصلاحات المالية وتعزيز متطلبات الرفاهية، حيث إن الضرائب تصب في مصلحة المواطن كونها تدفع من أجل تطوير مجالات متعددة كالصحة والتعليم والخدمات، لاسيما ونحن في عالم متسارع بالتكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونيا، مشيدا بإنجاز تطبيق «سهل» للمعاملات الحكومية، متمنيا تطبيق هذه التطورات لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال في شتى مجالاتها.

وألمح الحداد إلى نقص تشريعي في قانون الشركات، وخاصة فيما يتعلق بالإعلانات والبيع على منصات الإنترنت، وتلك هي مجالات تتم بها عمليات غسيل أموال، حيث ينشر إعلان لمنتج وتصل إيرادات إعلان إلى مليون دولار، مؤكدا أن تلك العمليات لا تخرج عن غسيل الأموال مما يتطلب إعادة النظر في القانون.



وذكر أن الرقابة على التسوق والتجارة عبر الإنترنت لا توجد عليها رقابة كافية، فضلا عن أن هناك متطلبات عاجلة لتطوير عوامل التجارة الإلكترونية والتداول بالعملات، ولذلك لفرض السيطرة على الشركات الوهمية وعدم تعرض المواطن لعمليات نصب كما حدث في السابق بتغطية حكومية لافتتاح معارض العقارات الدولية والتي تسببت في النصب العقاري التهمت نحو 11 مليار دولار من جيوب المواطنين والمقيمين نفذتها 48 شركة متهمة بغسيل الأموال، ولم يتم رد الحقوق المغتصبة من المتهمين الفارين خارج البلاد.



ولفت إلى أن تخاذل نواب مجلس الأمة عن تعديل التشريعات التي تصب في مصلحة البلاد يطرح العديد من التساؤلات حول من المسؤول عن التشريع والإصلاح في الوطن في ظل الجدل والتضارب وعدم التعاون البرلماني الحكومي، مؤكدا أن القيادة السياسية بذلت جميع الجهود وقدمت العفو، وهنا نشيد بمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ويجب أن نستقبلها بتصحيح التشريعات وإصلاح الخلل في المالية العامة والمشاريع التنموية ومحاربة كل أطر الفساد، وهي مطالب حيوية ومهمة تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية.