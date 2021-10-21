التقى أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد العرادة نائب الرئيس التنفيذي لمشروع جورجيا الكبير التابع لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة تورنيك زيراكيشفيلي، وذلك للاطلاع على عرض كامل للمشروع الذي سيسهم في نقل جورجيا نقلة نوعية خلال الفترة القليلة المقبلة.



ورحب تورنيك بزيارة العرادة إلى جورجيا، متمنيا له طيب الإقامة.



بدوره، أشاد العرادة بالتطور العمراني في جورجيا، مؤكدا دور الحكومة الرائد والمساهم في تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين العرب، لاسيما من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف العرادة: شاهدنا في جورجيا شعبا طيبا، وحكومة متعاونة، وتسهيلات متكاملة للمستثمرين، متمنيا تطوير هذه الشراكة، وداعيا جميع المستثمرين من دول الخليج إلى الاستثمار في جورجيا وتحديدا في مدينتي تبليسي العاصمة وباتومي الساحلية.