القاهرة - مجدي عبدالرحمن



قال م.معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأقل، مشيرا إلى أن اللجنة رصدت 7 قوانين أساسية تم تعديلها ما بين 30و40 مرة الأمـــر الذي جعـــل هناك 280 قانونا يحكم الصناعة لكن بهـــا عــــوار واضح لابد من حله.



وأوضح أن لجنة الصناعة في مجلس النواب شكلت لجنة داخلية من أجل العمل على القانون بحيث يتم فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة خاصة فيما يتعلق بالأراضي، إذ إن هناك تداخلا بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي، مؤكدا ضرورة وجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة.