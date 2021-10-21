تسبب تفجير عبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية في قلب العاصمة السورية دمشق في مقتل 14 شخصا، وفق الاعلام الرسمي، في حصيلة دموية هي الأعلى في العاصمة منذ سنوات، تزامنا مع مقتل 6 من عناصر الدفاع الوطني في انفجار مستودع ذخيرة في حماة، فيما قال مسعفون إن قصفا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة أودى بحياة 13 مدنيا على الأقل.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن «حافلة مبيت عسكري» تعرضت للاستهداف بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقا بها بالقرب من جسر الرئيس في قلب دمشق.



وأدى التفجير إلى مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين، وفق المصدر، الذي أفاد بأن وحدات الهندسة فككت «عبوة ثالثة سقطت من الحافلة».



وأظهرت صور نشرتها وكالة (سانا) عناصر من الدفاع المدني يخمدون الحريق في الحافلة المتفحمة، فيما كان يتصاعد منها الدخان قرب الجسر الذي يقع في وسط دمشق في منطقة غالبا ما تشهد اكتظاظا خلال النهار كونها تشكل نقطة انطلاق لحافلات النقل.



واعتبر وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، أن الهجوم جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية، موضحا أن من لجأ وخطط لهذا الأسلوب كان يرغب في أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين.



وأوضح الوزير - وفقا لوكالة الأنباء السورية - أنه لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا.



وفي حماة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ستة على الأقل من عناصر قوات الدفاع الوطني الموالية قتلوا، وأصيب سبعة آخرون بجروح، جراء انفجار داخل مستودع ذخيرة تابع لها في ريف المحافظة الجنوبي على طريق حمص.



وأمس أيضا قتل نحو 13 مدنيا بينهم أطفال في قصف على منطقة مكتظة في مدينة أريحا بمحافظة إدلب، وتعد من بين الأكثر دموية في المنطقة منذ سريان هدنة برعاية روسية - تركية تم التوصل إليها في مارس 2020.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان إن أربعة أطفال قتلوا بينما كانوا في طريقهم للمدرسة في هجوم إدلب.

وجاء في البيان «أحداث العنف هي تذكرة أخرى بأن الحرب في سورية لم تطو صفحتها بعد. المدنيون، ومن بينهم الأطفال، لايزالون يدفعون الثمن الأكبر في الصراع الوحشي المستمر منذ عقد».