يعقوب العوضي



أعلن اتحاد كرة اليد عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في بطولة قطر الدولية الودية التي ستقام في الأول من نوفمبر المقبل ولغاية السابع منه، اذ وقع اختيار الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفيني دينيتش بوريس على 19 لاعبا هم: صالح الموسوي، ابراهيم الأمير، عبدالله الغربللي، صقر الفهد، فواز عبدالهادي، عبدالله الخميس، محمد عامر، حيدر دشتي، عبدالعزيز الشمري، مبارك الخالدي، عبدالرحمن البالول، عبدالعزيز سلطان، حسن صفر، محمد بو يابس، سيف العدواني، يوسف ضايف، فواز المشاري، عبدالعزيز سالمين وفواز عبدالجليل.



وأكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس أن المشاركة في البطولة ستعود بالفائدة على اللاعبين، وقد خاض اللاعبون أربع جولات في بطولة الدوري العام بالإضافة إلى المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية التي أقيمت مؤخرا وهو ما سيسهم في تقديم صورة مميزة للمنتخب في البطولة.