«32 مليون دولار لشراء نصيب يي في منزل الأسرة»

كيم كارديشيان، تسدد نقدا نصف قيمة المنزل الذي يحوي أطفالها، للمغني كانييه ويست الذي غير اسمه الى يي، وذلك لشراء نصيبه منه، ليصبح ملكا لها بالكامل بعد الطلاق