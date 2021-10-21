أكدت روسيا الاتحادية عزمها على تعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة مع الكويت في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية حول نتائج المباحثات التي أجراها نائب وزير الخارجية مجدي الظفيري مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف



وذكر البيان أن «الجانبين أكدا لدى مناقشة سبل التطوير المطرد لعلاقات الصداقة الروسية - الكويتية التقليدية وعزمهما المشترك على تعزيز التعاون ذي المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على أساس الاتفاقيات التي تم التوصل اليها سابقا على أعلى المستويات».



وأضاف البيان ان الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنهما «أعارا أهمية خاصة لمناقشة سبل التسوية السياسية للنزاعات والأزمات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



وذكر أن المباحثات تناولت بشكل تفصيلي تطورات الوضع في سورية والعراق واليمن والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، مؤكدا في هذا الشأن أهمية تشكيل منظومة للأمن الجماعي والتنمية المستدامة في منطقة الخليج العربي تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار.



وكان الظفيري أجرى مباحثات مع بوغدانوف أمس سلمه خلالها رسالة من وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.



وقال الظفيري في تصريح لـ «كونا» إن الرسالة تتضمن رؤية الكويت ومنظورها تجاه العلاقة مع الأشقاء والأصدقاء في روسيا، واصفا العلاقات الكويتية - الروسية بأنها تقوم على تاريخ من الروابط المميزة والثابتة والمستمرة.