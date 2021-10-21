

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الثلاثاء الماضي في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، رئيس مجلس إدارة نادي الفحيحيل الرياضي حمد الدبوس ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية سلطان العتيبي وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس مجلس إدارة لجنة أهالي الدسمة التطوعية سحر العلي وأعضاء مجلس الإدارة، وعضو المجلس البلدي أحمد هديان، «كلا على حدة».



وفي بداية اللقاءات، رحب وزير الداخلية بضيوفه، حيث بحث مع رئيس نادي الفحيحيل آليات التعاون الرياضي بين المؤسسة الأمنية والنادي في ظل استراتيجية الوزارة الرامية الى المساهمة والتعاون في التمثيل المشرف لدولة الكويت في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، إيمانا منها بأن التقدم والتفوق الرياضي يعكسان التطور والريادة لوطننا الحبيب على جميع المجالات والأصعدة.



وفي سياق الاستقبالات، ثمن وزير الداخلية جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، مشيدا بدور الجمعيات التعاونية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد أثناء التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.



كما استقبل الشيخ ثامر العلي رئيس وأعضاء مجلس إدارة لجنة أهالي الدسمة التطوعية، معربا عن تقديره لإسهامات اللجان التطوعية ومواقفها الإنسانية في تقديم الدعم والمساندة والمساعدات الإغاثية خلال الأزمات، مثمنا دورها البناء في خدمة المجتمع.



من جهة اخرى، استقبل وزير الداخلية عضو المجلس البلدي احمد هديان وتم بحث آلية التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس البلدي بما يخدم الصالح العام.



من جهتهم، شكر الضيوف وزير الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنين دور المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن وتحقيق أمان المواطنين والمقيمين وتذليل كل العقبات والتعاون مع الجميع لتحقيق الاستقرار في البلاد.