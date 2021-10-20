عبدالكريم العبدالله

استهدفت حملة التطعيم الميدانية الشاملة العمالة المنزلية القادمة الى البلاد عبر منصة بالسلامة ، حيث يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 في مقار حجرهم، التي يحجرون بها لمدة اسبوعين، وذلك لضمان وصول تلك العمالة لأصحابها من المواطنين وهم مستوفون كافة التطعيمات الخاصة بـ "كوفيد-19”

وواصلت حملة التطعيم الميدانية الشاملة مسح المناطق بالتطعيم لتصل الى 9 مناطق بعد البدء اليوم بمنطقة الفروانية والتي شهدت ايضا اقبالا كبيرا من الذين تعذر حصولهم على اللقاح او الذين لم يستطيعوا التسجيل لأي سبب.

الجدير بالذكر ان الاماكن التي تم مسحها بالتطعيم هي "بنيد القار - حولي - المهبولة - السالمية - جليب الشيوخ - الصليبية - شرق - الفروانية ".