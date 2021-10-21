حقق نادي برشلونة الاسباني اليوم الاربعاء اول انتصار له في الموسم الحالي من بطولة دوري ابطال اوروبا بعد فوزه على ديناموكييف الاوكراني بهدف دون رد في اطار منافسات الجولة الثالثة.

وبهذا الفوز حصد برشلونة أول ثلاثة نقاط له في المجموعة الخامسة في حين توقف رصيد الخاسر عند نقطة يتيمة بينما واصل بارين ميونخ الالماني صدارته للمجموعة بفوزه على بنفيكا البرتغالي بنتيجة (4-0) محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط فيما توقف رصيد بنفيكا عند 4 نقاط.



وتصدر مانشستر يونايتد الانجليزي المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بعد أن قلب تأخره الى فوز على حساب اتالانتا الايطالي بنتيجة (3-2) ليبقى الخاسر في المركز الثالث بأربع نقاط.

وفي ذات المجموعة فاز فياريال الاسباني على يونغ بويز السويسري بنتيجة (4-1) ليرفع الاول رصيده الى اربع نقاط فيما توقف رصيد الخاسر عند ثلاث نقاط متذيلا لترتيب المجموعة.

ولحساب المجموعة السابعة فاز رد بول سالزبورغ النمساوي على فولفسبورغ الالماني بنتيجة (3-1) ليتصدر المجموعة بسبع نقاط في حين بقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطتين.



وفي المباراة الاخرى لنفس المجموعة تعادل كل من اشبيلية الاسباني مع ليل الفرنسي سلبا ليكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما.

أما في منافسات المجموعة الثامنة فقد تصدر يوفنتوس الايطالي المجموعة برصيد 9 نقاط بعد فوزه على زينت سانت بطرسبرغ الروسي بهدف نظيف ليبقى الخاسر عند رصيده السابق بثلاث نقاط وضعته في المركز الثالث فيما حل تشيلسي الانجليزي في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزه على مالمو السويدي بأربعة اهداف نظيفة ليتذيل الخاسر الترتيب دون أي نقاط. (النهاية)