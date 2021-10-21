ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح ، وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل نواف الاحمد الجابر الصباح بتنفيذ الحملات الأمنية على الشواطئ للحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لأي مظاهر سلبية وإزالة المخالفات، قامت مديرية امن الأحمدي بإشراف مدير الأمن اللواء ركن / صالح مطر العنزي وبالتنسيق مع بلدية الأحمدي بحملة أمنية تفقدية على شواطئ الفنطاس وابو حليف، والشريط الساحلي لمنع أي تجاوزات على الشواطئ ، حيث تمت ازالة عدد من الجلسات الأرضية تم وضعها بقصد التأجير كما تم ضبط مقيم اسيوي يقوم بتأجيرها وقامت البلدية بتنظيف الشاطئ.

وتؤكد الإدارة استمرار الحملات الأمنية على الشواطئ والشريط الساحلي للبلاد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والفورية تجاه المخالفين مهيبة بالاخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن وعدم التعامل مع هؤلاء الذين يستغلون الشواطئ بمخالفة القانون والإبلاغ عن اي مظاهر تسييء للمظهر الحضاري للبلاد.