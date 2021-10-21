أكدت الهيئة العامة للبيئة اليوم الخميس، متابعتها لمواقع التخييم التي تم تحديدها من بلدية الكويت والموزعة على جميع أنحاء البلاد على أن تبدأ المخيمات الربيعية لموسم (2021-2022) في الفترة مابين 15 نوفمبر وحتى 15 مارس المقبل.

وقالت المخطط الجغرافي في إدارة رصد السواحل والتصحر بالهيئة طوعه شمساه لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الهيئة تتعاون مع مختلف جهات الدولة وشاركت في لجنة المخيمات الربيعية لهذا الموسم برئاسة بلدية الكويت لتنظيم نشاط التخييم إذ تم خلال اجتماعات اللجنة الاتفاق على المواقع المخصصة للتخييم وتحديد مواقع لنقاط أمنية وعربات الطعام المتنقلة لتلبية احتياجات أصحاب المخيمات.

وأضافت شمساه أن الهيئة تتولى دراسة هذه المواقع وإبداء الرأي فيها في حال وجود تعارض مع منشآت أو مواقع مخصصة لأغراض أو جهات معينة مؤكدة الالتزام بما جاء في قرار رقم (7) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية.

وأوضحت أن اللائحة تشترط أن تكون مواقع المخيمات بعيدة عن المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئة الحساسة بمسافة لا تقل عن 500 متر كذلك عن خطوط الضغط العالي والطرق السريعة بالمسافة ذاتها والابتعاد عن المنشآت العسكرية والنفطية بمسافة لا تقل عن كيلومترين وغيرها من النظم والاشتراطات الواردة في اللائحة.

وقالت إن المواقع التي حددتها بلدية الكويت للتخييم هذا الموسم هي (الصبية وكاظمة والمطلاع والجهراء واستراحة الحجاج والنوري وأم صفق وكبد والزور والسالمي).

وأكدت أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع بلدية الكويت في هذا الشأن إذ تتولى بلدية الكويت آلية استخراج التراخيص اللازمة للتخييم وتكون هناك زيارات ميدانية لمواقع التخييم أثناء الموسم لمراقبة الوضع البيئي ومخالفة كل من يقوم بعمل يخالف قانون حماية البيئة واللوائح البيئية.

وأفادت بأن الممارسات السلبية التي ستتم مخالفتها تتمثل باقتلاع الشجيرات والنباتات وإقامة السواتر الترابية وصيد وقتل الكائنات الفطرية وإلقاء النفايات أو ردمها أو حرقها وأيضا استخدام المواد الإنشائية والأسمنتية.

وذكرت أنه بعد انتهاء موسم التخييم ستقوم الهيئة بالكشف على المواقع وإنذار أو مخالفة أصحاب المخيمات غير الملتزمين بالاشتراطات ويتم الإفراج عن أصحاب المخيمات في حال عدم وجود أي مخالفة بيئية.