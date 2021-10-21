قال وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس اليوم الخميس، إن الكويت كانت وما زالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزويد الأسواق العالمية بالنفط وقادرة على زيادة إنتاجها بما يتماشى مع اتفاق (أوبك +).

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير الفارس قبيل ترؤسه وفدا كويتيا رفيع المستوى يضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر الصباح ورئيس الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الصباح للمشاركة في منتدى المبادرة السعودية الخضراء المقرر عقده بعد غد السبت بالرياض تحت شعار (مرحلة جديدة من العمل).

وأضاف الفارس أن الكويت كسبت ثقة الأسواق النفطية من خلال عملها داخل (أوبك) وضمن تحالف (أوبك +) إذ حققت التزامها تجاه مستويات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة وقد أثبت هذا الالتزام أهميته في إعادة التوازن إلى الأسواق.

وبين أن الكويت بدأت بزيادة الإنتاج بصورة متناسبة مع اتفاق التعاون لزيادة المعروض في السوق بمقدار 400 ألف برميل يوميا منذ أغسطس الماضي حسب حاجة السوق النفطية مؤكدا أن لديها القدرة على رفع الإنتاج حسب احتياج السوق وفق آلية ضبط التوازن في الأسواق لضمان استقرارها وضمن إطار اتفاق (أوبك +).

وأضاف أن القطاع النفطي يعمل وفق خطة استراتيجية من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع مستهدفاته إذ تعد التوجهات الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت من الأولويات التي تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 5ر3 مليون برميل يوميا في 2025 و4 ملايين برميل يوميا في 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040.

وذكر أن خطط رفع الإنتاج تشمل المنطقة المقسومة مشيرا إلى أهمية تعويض الكميات الهيدروكربونية المنتجة بصورة مستمرة للمحافظة على دور الكويت كعضو فعال في منظمة (أوبك) للمحافظة على أمن المعروض وتوازن الأسواق النفطية.

وأفاد الفارس بأنه تم تحويل هذه التوجهات إلى خريطة طريق طموحة للقطاع النفطي الكويتي تشمل عدة مبادرات وبرامج رأسمالية متعلقة بزيادة إنتاج النفط الخام لتحقيق المعدل المستهدف.

ولفت إلى أن شركة نفط الكويت تعكف حاليا على تنفيذ هذه الخطة عبر إنشاء عدد من مراكز التجميع ومرافق معالجة وضخ المياه إضافة إلى تنفيذ برنامج حفر متكامل مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل وتحقيق الريادة والاستدامة في مجال النفط والغاز.

وثمن الجهود المبذولة من العاملين في شركة نفط الكويت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية رغم الظروف الصعبةالتي مازال يمر بها العالم وسط جائحة فيروس كورونا مؤكدا تضافر الجهود في القطاع النفطي للمحافظة على مكانة الكويت وقدرتها على الاستمرار في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

ويشارك في حفل المنتدى قادة عالميون من الحكومات والأعمال والتمويل والمجتمع المدني لتوحيد الجهود في مواجهة تغير المناخ وحماية الحياة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

وسيشهد هذا الحدث استعراض رؤية حصرية لاستراتيجية المبادرة الخضراء السعودية بما في ذلك هدف تحقيق 50 في المئة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة.

ومن المقرر أن يشارك الوزير الفارس في احدى الجلسات النقاشية للمنتدى إلى جانب عدد من الوزراء.